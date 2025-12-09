SKANDAL U PARIZU

Objavljena snimka na kojoj Brigitte Macron feministkinje naziva 'prljavim kujama'

N. Sa

09.12.2025 u 08:24

Brigitte Macron
Brigitte Macron Izvor: Profimedia / Autor: Jeanne Accorsini / Sipa Press / Profimedia
Bionic
Reading

Prva dama Francuske, Brigitte Macron, ponovno se našla na meti kritika nakon što je procurila snimka na kojoj radikalne feministkinje, koje su prosvjedovale protiv silovanja, naziva pogrdnim imenima

72-godišnja supruga predsjednika Emmanuela Macrona, Brigitte Macron, snimljena je prošle nedjelje kako izgovara uvredljive riječi tijekom posjeta kazalištu, dan nakon što su četiri aktivistice iz feminističkog kolektiva #NousToutes prekinule nastup komičara Aryja Abittana.

vezane vijesti

Naime, 51-godišnji Abittan krajem 2021. godine bio je optužen za silovanje mlade žene s kojom je bio u vezi oko mjesec dana. Nakon trogodišnje istrage, slučaj je odbačen, a ta je presuda potvrđena i na žalbenom sudu u siječnju ove godine. Unatoč pravnoj pobjedi, Abittanov povratak na pozornicu naišao je na žestok otpor feministkinja koje redovito prosvjeduju ispred dvorana u kojima nastupa.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Incident koji je prethodio komentaru prve dame dogodio se u subotu navečer u pariškom kazalištu Folies Bergère. Žene s maskama koje su prikazivale Abittanovo lice iskočile su iz publike uzvikujući: 'Abittan silovatelj!'.

Dan nakon prosvjeda, Brigitte Macron došla je pogledati istu predstavu u društvu svoje kćeri Tiphaine Auzière. U videu koji je u ponedjeljak objavio tjednik Public, prva dama snimljena je u backstageu kako pruža podršku komičaru.

'Bojim se', rekao joj je Abittan, na što je Macron odgovorila: 'Ako bude kakvih prljavih kuja, izbacit ćemo ih, posebno te maskirane bandite.'

Njezine riječi izazvale su burne reakcije, a glasnogovornik prve dame pokušao je smiriti situaciju izjavom: 'Ovu razmjenu riječi treba promatrati isključivo kao kritiku radikalnih metoda onih koji su, noseći maske, prekinuli nastup Aryja Abittana u subotu navečer kako bi spriječili umjetnika da nastupa. Brigitte Macron ne odobrava takve radikalne metode.'

Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković
  • Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković
  • Ana Maslać Plenković
  • Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković
  • Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković
Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković Izvor: Profimedia / Autor: Jeanne Accorsini / Sipa Press / Profimedia

Ovaj skandal dolazi u trenutku kada se prva dama suočava i s drugim neugodnostima. Nedavno je počelo suđenje internetskim trolovima optuženima da su Brigitte Macron nazivali 'pedofilom' i tvrdili da je 'rođena kao muškarac'. Sedam optuženika, među kojima je jedna žena i šestero muškaraca, suočavaju se s kaznom do dvije godine zatvora ako budu proglašeni krivima za cyber-bullying.

Zlobne glasine da je Brigitte rođena kao muškarac kontinuirano šire teoretičari zavjera i desničarske ličnosti, uključujući američku komentatoricu Candace Owens, koja je u ožujku izjavila da bi 'uložila cijelu svoju profesionalnu reputaciju' na tvrdnju da je prva dama rođena kao dječak. Presuda u pariškom procesu očekuje se iduće godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SUSRET U PARIZU

SUSRET U PARIZU

Plenković s elegantnom suprugom na večeri s Macronovima
GINA GERSHON

GINA GERSHON

Sjećate li se ljepotice koja je glumila s Tomom Cruiseom? Ima 63 godine i izgleda nevjerojatno
ZALUDJELA CIJELI SVIJET

ZALUDJELA CIJELI SVIJET

Prije nekoliko dana je proslavila 60. rođendan: Ovako danas izgleda 'vatra na ledu' Katarina Witt

najpopularnije

Još vijesti