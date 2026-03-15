Radio je s najvećim imenima Hollywooda i sada je razvezao jezik: Nije štedio ni pokojne zvijezde

Iza glamura, reflektora i velikih hollywoodskih imena često se kriju i priče koje javnost rijetko ima priliku čuti. Upravo takvu sada je ispričao poznati kostimograf Jean-Pierre Dorléac, koji je bez imalo zadrške progovorio o nekim slavnim osobama s kojima je radio tijekom karijere

Među imenima koja je posebno izdvojio našli su se Kirstie Alley, Shannen Doherty i Patrick Macnee, a njegove tvrdnje nimalo nisu laskave. Jean-Pierre Dorléac je za pokojnu zvijezdu serije 'Kafić Uzdravlje' ustvrdio da je bila gruba, neuredna, neodgovorna i kronično kaotična, dodajući da je stalno kasnila te da je na setu znala ostavljati pravi nered iza sebe.

Prisjetio se i jedne situacije sa snimanja serije 'Masquerade', kada je za nju bio izrađen skupocjeni ružičasti kostim. Prema njegovim riječima, haljina je bila uništena nekoliko minuta prije snimanja scene, nakon što ju je glumica navodno zaprljala čokoladnom krafnom, zbog čega su je morali baciti. Ustvrdio je i da to nije bio izoliran incident te da je s Alley, kaže, bilo teško raditi i zbog stalnih oscilacija u težini i neugodnog ponašanja.

Ni pokojna Shannen Doherty nije prošla bolje. Dorléac je tvrdio da je tijekom rada na televizijskom filmu 'A Burning Passion' bila izrazito nezadovoljna projektom te vrlo neugodna prema ljudima oko sebe. Posebno je opisivao trenutak kada ju je pitao kako uspijeva toliko mijenjati boju očiju, nakon čega mu je, tvrdi, grubo odbrusila i dala do znanja koliko prezire taj film i svoju ulogu Margaret Mitchell.

Kostimograf je ustvrdio i da je Doherty namjerno mijenjala izgled kako bi otežala snimanje filma, jer je navodno bila u sukobu s producenticom. Opisao ju je kao nesretnu i vrlo mršavu djevojku koja je stalno pušila, gotovo ništa nije jela i psovala više nego itko koga je prije susreo na setu. Najteže optužbe iznio je na račun Patricka Macneeja. Dorléac tvrdi da je tijekom probe kostima za 'Battlestar Galacticu' 1978. glumac prema njemu imao neprimjeren seksualni ispad. Prema njegovoj verziji događaja, Macnee se počeo svlačiti, pokušao mu se približiti i ponašao se krajnje neprimjereno, no situaciju je ubrzo prekinuo dolazak krojača.