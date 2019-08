Obitelj im je najvažnija: Kevin Costner i Patrick Dempsey na premijeru doveli zgodne supruge i djecu

Ne događa se često da glumački zavodnici poput Kevina Costnera I Patricka Dempseya na crveni tepih dođu u punom sastavu svoje obitelji. Ovoga puta dva su holivudska velikana sve iznenadila svojom odlukom da na premijeru dođu u društvu zgodnih supruga i troje djece

Patrick Dempsey, zavodnik iz serije ‘Uvod u anatomiju’ na premijeri filma ‘The Art Of Racing In The Rain’ pojavio se u neuobičajenom sastavu. Spremno i ponosno na crvenom je tepihu pozirao uz zgodnu suprugu Jillian koja se za ovu prigodu posebno dotjerala.