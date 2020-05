Nakon što je Igor Štimac za Dalmatinski portal potvrdio da je u petak navečer imao problema sa sinom i da se zbog toga javio policiji, o obiteljskoj se drami oglasila javno njegova bivša supruga Suzana Žunić Milačić

'Istina je, no ne bih išao u detalje. Takve stvari se trebaju rješavati unutar obitelji', kazao je šturo Štimac, a nije dugo prošlo da se o svemu oglasila njegova bivša supruga Suzana Žunić Milačić , majka Luke Štimca.

Bivša Miss Jugoslavije i jedna od većih zvijezda tadašnje države s Igorom je bila u braku skoro dva desetljeća, a razveli su se 2009. godine. Ako je suditi po njezinoj novoj objavi na Facebook profilu, s bivšim je suprugom ostala u prijateljskim odnosu.

Suzana je danas u braku s hrvatskim košarkašom Damirom Milačićem, a sa Štimcem dijeli troje djece, sina Luku, kćer Deu i Miju.

‘Možda griješim, možda ne, al imam potrebu podijeliti neke lipe slike naše prošlosti, a i sadašnjosti. Kako da krenem..Mi smo šarena i šašava obitelj, malo smo se proširili sa Dadom i Lanom, također i s malim Ivanom i Nikom. Mogu vam reći, prošli smo puno toga, od razvoda, do dječjih tuga i trauma koje su proizašle iz toga, ali i do zacijepljenja rana, kod nekog vise, kod nekog manje, al smo ostali obitelj. Nemojte ljudi suditi, nemojte ogovarati, pustite karme i bumerange....dječje rane su najteže rane, nema te igle i konca koji to može na brzinu sašiti. Dug je proces, a mi smo tu, na korak...moja obitelj je i Dado, i moja djeca, i Igor i njegova djeca, i nema ništa ljepše kad svi sjedimo za istim stolom, i rješavamo naše brige i probleme. Ima ih ponekad, ali izvest obitelj i djecu na pravi put nije nekad lako, al uvijek se treba boriti, a i praštati i voljeti. Moja djeca imaju najboljeg i najstrpljivijeg oca na svijetu. Igora. Da, Igora, nemojte se čuditi...On im je podrška i prijatelj, katica za sve, uvijek dostupan, pun razumijevanja za njihove želje i probleme. Imaju i drugog "oca"-prijatelja, Dadu, našu omiljenu tampon zonu i rame za plakanje( Dado skidam kapu ♥️)..Imaju i Lanu za ženske razgovore, i dva mala brata, koje obožavaju’, piše u svojoj Facebook objavi nekadašnja misica.