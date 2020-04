Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Igor Štimac, koji trenutno obnaša izborničku funkciju na klupi Indije, zbog panedmije koronavirusom trenutno je bez posla, pa se vrati kući, u Split

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Igor Štimac gostovao je u HTV-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska, gdje je otkrio kako se uspio izvući iz Indije dan prije nego što su zatvorene granice.

'Vratio sam se u Hrvatsku 14. ožujka, dan prije nego što su zatvorene granice. Na aerodromu su govorili svim građanima koji nisu hrvatski da neće moći ući u našu zemlju', prisjetio se Štimac stanja u državi prije nešto više od tri tjedna.

Kako se Indija bori s virusom?

'Pazili su, mjerili temperaturu instrumentima. Opasnost je bila vidljiva u okolnim zemljama, ali ne i u Indiji. Imali su nekoliko slučajeva zaraze kod studenata u Wuhanu, a prvi veći slučaj u Indiji bio je sa 16 talijanskih turista. Situacija nije dobra, tamo živi preko milijardu ljudi i ukinuli su mjeru od dva metra obavezne distance jer bi puno Indijaca završilo - van granica'.

Štimac je trenutno izbornik Indije, s kojom će se teško plasirati na Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru.

'Ne razmišljam o svom statusu, radim svakodnevno i s ovakve udaljenosti. Držim igrače aktivnima u grupi na WhatsAppu, razgovaram i s čelnicima saveza... Izbornički posao je drugačiji, igrači imaju utakmice dvaput tjedno, a mi sedam, osam utakmica godišnje. Borimo se za treću poziciju u skupini koja će nas voditi direktno na Azijski kup. Imamo mladu momčad i gradimo za budućnost, za Svjetsko prvenstvo 2026. .', objasnio je pa se dotaknuo statusa aktualnog hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, kojeg čeka produženje ugovora za sljedeći period, jer stari mu ističe 31. srpnja ove godine.

'Toliko je puta rekao koliko uživa voditi Hrvatsku i biti joj na čelu. Ne vidim želju za odlaskom, a mi kao da navijamo da što prije ode. Toliko nam je dao razloga za veselje i vjerujem da će nam ih još davati. Znamo za njegove ambicije da vodi veliki europski klub i, ako takva prilika dođe, treba mu dopustiti da ih ostvari'.

Objasnio je i što za Luku Modrića i Ivana Rakitića znači pomicanje Europskog prvenstva za 2021. godinu budući da će Luka imati 36, a Ivan 33 godine.

'Neće to utjecati na ambicije Hrvatske jer su one uvijek najviše, ali ovo nam ne ide u prilog jer svaki novi dan igrače čini starijima, pogotovo se to odnosi na Modrića i Rakitića. A kad ste stariji, teže vam se prilagođavati zahtjevima'.