Noa Rupčić debitirao u prvoj ulozi: Roditelji Hrvoje Rupčić i Tina Kresnik ne skrivaju ponos

Slavni klasik svjetskog glazbenog teatra, rock-opera 'Jesus Christ Superstar' Andrewa Lloyda Webbera i Tima Ricea, premijerno će u subotu 23. ožujka oživjeti u zagrebačkom Gradskom kazalištu Komedija. Na predpremijeri je među ostalim svoj glumački debi odradio i sin poznatih glazbenika Hrvoja Rupčića i Tine Kresnik, Noa Rupčić u ulozi Jude

'Ubuduće ćemo uglavnom biti u isto vrijeme na dvije strane pozornice. On gore, a ja ispod njegovih nogu 'u rupi' orkestra, ali tu prvu praizvedbu će me ipak mijenjati kolega jer to se ne propušta. Kako bi se trebao osjećati kada mi dugogodišnji suradnici jedan za drugim dolaze i govore da 'mali' rastura na probama? Ponosno naravno', pohvalio se prije nekoliko dana poznati perkusionist na svom Facebook profilu.