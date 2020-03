Njihove veze rijetko tko se sjeća, a Julia Roberts danas žali samo zbog jedne stvari

Holivudska glumica neodoljivog osmijeha i četiri godine stariji joj kolega Benjamin Bratt, krajem 90-ih bili su jedan od omiljenih holivudskih parova. Nažalost, njihovoj vezi došao je kraj nakon četiri godine, no i danas ih se rado sjećamo zajedno

Par je svo slobodno vrijeme provodio zajedno, a često ih se moglo viđati i na najpopularnijim mjestima za izlaske u New Yorku. Ipak, svo to vrijeme radili su odličan posao da ipak razdvoje svoj privatni ljubavni život od onog kojeg želi doznati javnost.

'U ovom trenutku, nisu se vidjeli mjesecima. Nije da su prekinuli, ali definitivno su upali u krizu', otkrio je tada izvor blizak paru, a tada se oglasio i sam Benjamin Bratt rekavši:

'Odlučili smo živjeti naše živote prema napisima najnovijih naslovnica tabloida. Prošli tjedan bili smo zaručeni, ovaj smo prekinuli, a idućeg će nas oteti vanzemaljci, potom ćemo se vjenčati i ona će roditi malog vanzemaljca.'

Tek godinu kasnije, u intervjuu za Vanity Fair, Bratt je rekao: 'Nisam bio toliko naivan da sam mislio kako će mi naša veza biti nešto sasvim jednostavno. Ne gradiš kuću u šumi ukoliko ti smetaju sjene. Isprobao sam taj način života pod povećalom i to nije nešto što mi se sviđa, dapače, shvatio sam da se to nikome ne može svidjeti. To je nešto kao kada te dosadna muha napada i ne ostavlja na miru, ili kada komarac zuji oko tvog uha dok noću pokušavaš zaspati - upališ svjetlo i ne možeš ga naći, a kad ga ugasiš evo ga natrag. Kada živiš život na toj razini slave jednostavno izmakne izvan kontrole. Dok sve to shvatiš, uhvaćen si u žrvanj.'