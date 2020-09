Njihova ljubav ne poznaje granice, no odluku da nikada neće imati djecu s Brigitte Macron donio je sam francuski predsjednik

Zajedno su već više od dvadeset godina, a njihova ljubav bila je toliko jaka da je Brigitte Macron zbog mlađahnog Emmanuela odlučila ostaviti svog dotadašnjeg supruga s kojim je imala djecu. Unatoč velikoj razlici u godinama, uspjeli su prebroditi sve krize, no nikada nisu odlučili imati zajedničke potomke

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova prva dama Brigitte , od početka njegove političke karijere intrigiraju francusku, ali i svjetsku javnost. Velika razlika u godinama, ali i činjenica da se on kao srednjoškolac zaljubio u svoju profesoricu, koja je bila u braku i imala djecu, i s njom ostvario vezu, doživjela je popriličnu osudu.

No, njih sve te stvari nisu niti najmanje brinule, no, opet, mnoge zanima zašto nikada nisu imali zajedničku djecu. Supružnici Macron zaljubili su se još 1993. godine, znajući od prvog trena da će kad-tad završiti zajedno, bez obzira na osude javnosti i žrtve koje su morali sami podnijeti, a vjenčali 2006.

Upravo zbog ljubavi prema svojoj supruzi, Emmanuel Macron svjesno je odlučio da se u očinskoj ulozi nikada neće iskazati, a to je pojasnio riječima: 'To je odluka koju sam sam donio. Brigitte, moja supruga, imala je troje djece. Neki su već bili odrasli kada sam je upoznao, neki su bili manji. A onda smo si postavili to pitanje. Smatrali smo da je najvažnija stvar da ih izvedemo na pravi put i da ih volimo i sada na kraju imam sedmero unuka.'