Brigitte Macron: 'Nakon rođenja prvog djeteta, umjesto odlaska kući htjela sam se sakriti u rodilište'

Francuska prva dama Brigitte Macron rijetko daje intervjue, a u jednom od novijih je otkrila kako se osjećala bespomoćno i uplašeno nakon što je u dobi od 21 godine rodila svoje prvo dijete

'Bilo me strah da neću znati što trebam učiniti i bojala sam se da će mu se nešto dogoditi', rekla je Brigitte Macron i otkrila kako je dijete prva tri tjedna života provelo vrišteći i danju i noću.

No ovu crticu iz svog života francuska prva dama nije otkrila kako bi izazvala sažaljenje, već kako bi upozorila na to kako se nikad ne razgovara o tome koliko mlade majke mogu biti same i bespomoćne.

'S 21 godinom, odmah nakon rođenja svog prvog djeteta, stajala sam ispred bolnice čekajući da nas njegov otac odvede kući i htjela se okrenuti i potrčati se sakriti natrag u rodilište', rekla je Brigitte.

Nakon što je beba tri tjedna plakala i danju u noću, Brigitte je nazvala liječnika koji ju je uvjeravao kako je dijete dobro. Kasnije je, iako nije otkrila u čemu je bio problem, otkrila kako njezin sin Sebastien ima određeni medicinski problem koji je riješen operacijom.

Priznajući kako majčinstvo nije nimalo lako, Brigitte je istaknula da bi zaštita djece trebala značiti veću podršku njihovim majkama.

Njezin prvorođeni Sebastien danas ima 45 godina, inženjer je i potpredsjenik francuskog Instituta za javno mijenje. Njezina starija kći Laurence Auzière-Jourdan ima 43 godine i kardiologinja je, a najmlađa Tiphaine Auzière, kojoj je 36 godina, danas je odvjetnica. Tiphanie je u srednjoj školi pohađala razred s majčinim današnjim suprugom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.