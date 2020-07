Brigitte Macron: 'Sve radim sa srcem i ne kažem da uvijek odradim sve dobro, no srčanost mi ne mogu zamjeriti'

Supruga aktualnog francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u intervjuu je otvorila dušu i ispričala sve o svom životu uz vladara Francuske, ali i o tome što sve radi kako bi i ona svoju ulogu, onu prve dame, uspješno odradila, a dotakla se i o svom utjecaju na supruga

Danas prva dama Francuske nekada je bila učiteljica, tako je upoznala i svog današnjeg supruga, a još uvijek, ponekad, održi poneki sat francuskog jezika. U ovom je intervjuu pitana i o svojoj uključenosti u sektor obrazovanja, kao i njezinoj nesebičnoj potpori zdravstvenim djelatnicima.

No, na pitanje je li osobe iz stvarnog života uključivala u ta područja kako bi utjecala na odluke svog supruga, jednostavno je odgovorila da je sve to prekkomplicirano.

'Kada me ljudi pitaju o mom utjecaju na supruga i utjecaju na naš odnos, ja kažem da je u istoj mjeri u kojoj i on ima utjecaj na mene. No, to se ništa ne može mjeriti', otkrila je Brigitte Macron i dodala da se trudi držati politiku podalje od sebe.