Nisam više nikome zanimljiv jer sam sad star i dosadan

Roberta Pattinson, britanskog glumca koji se proslavio ulogom vampira Edwarda Cullena u filmskom serijalu 'Sumrak saga', za dvije godine ćemo gledati u remakeu 'Batmana' Matta Reevesa u kojem glume i Zoë Kravitz, Andy Serkis i Colin Farrell

'Mislio sam da neću proći. Morao sam odglumiti jednu scenu u kojoj je Edward s gitarom. Rekli su mi na audiciji: 'O, ponio si gitaru sa sobom, želiš li nam nešto odsvirati?'. Nisam se uopće pripremio za tu situaciju pa sam rekao da sam je samo ponio sa sobom. Nisam htio svirati. To im je tek bilo jako čudno. Nakon toga osjećao sam se užasno, čak sam i roditeljima rekao da je to bila prava noćna mora. I na kraju sam dobio ulogu u 'Sumraku', ispričao je Pattinson koji je kasnije glumio i u filmovima 'The Lighthouse', 'Voda za slonove', 'The King', 'Bel Ami' i sl.