Nikada ne biste rekli da su ove slavne osobe zapravo rođaci

Svoje rodbinske veze ove zvijezde nikada nisu previše isticale pa malo tko zna da su zapravo krvno povezane

Američka glumica Dakota Fanning i njezina mlađa sestra Elle imaju daleku rođakinju u britanskoj kraljevskoj obitelji.

'To je tako čudno, a istovremeno ludo. Oduvijek sam htjela istražiti svoje daljnje rodbinske veze i saznati s kime sam sve u rodu. Ispada da je to već netko učinio za mene i to je jako kul', rekla je Dakota kada su je upitali za vezu s vojvotkinjom Kate Middleton, inače njezinom daljnjom rođakinjom.