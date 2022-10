Nika Turković otkrila nam je svoja najkul mjesta u Zagrebu: 'Što sam starija, to mi se više sviđa ideja da jednog dana pobjegnem i živim u šumi'

Nakon dječje Eurovizije, na kojoj je kao devetogodišnjakinja pobijedila 2004. godine, popularnu izvođačicu i influencericu život je odveo u nekom drugom smjeru. Završila je školu u Zagrebu, a onda se zaputila na studij u London. Prije šest godina se vratila i otada se u svom rodnom gradu osjeća sjajno. Za tportal je otkrila koje su njezine omiljene oaze, gdje najviše voli provoditi vrijeme i uživati

Kako je ranije izjavila, studirajući i živeći u Engleskoj, u jednom trenutku Nika Turković se previše osjećala kao stranac i u tom razdoblju joj je jako nedostajala obitelj, što joj je bilo dovoljno da se vrati. Priznala je da to možda nije bila najpromišljenija odluka u tom trenutku, ali za nju je bila ispravna jer smatra da bi mnogo teže shvatila što želi da je ostala u Londonu, a još teže krenula graditi karijeru. Misli da je došla kući kada je to najviše trebala. Sada vrijeme u kojem nije posvećena glazbi najviše provodi s prijateljima i obitelji, kao i sa psom. Obožava prirodu.

Cmrok

Obožavam Cmrok i zapravo cijeli potez od Dubravkinog puta pa do te velike livade, posebno za šetnje s psom. Jako volim i šumu oko parka; što sam starija, to mi se više sviđa ideja da jednog dana pobjegnem i živim u šumi, pa volim tamo prošetati i maštati, a i često mi i kreativa proradi upravo na takvim mjestima. Sve u svemu, jako volim slobodno vrijeme provoditi u prirodi sa svojom Blu, a Cmrok mi je jedno od dražih mjesta upravo za to.