Nije se mogla suzdržati: Meghan Markle u svom je govoru bocnula kraljevsku obitelj

Posjet 'odbjeglih' članova kraljevske obitelji, princa Harryja i Meghan Markle, Europi prvi puta nakon dvije godine, izazvao je brojne komentare, osobito govor bivše američke glumice na otvorenju Invictus Games u Nizozemskoj

Inače, prošle godine kraljica je potvrdila nakon što se par povukao iz kraljevskog života da neće 'nastaviti s odgovornostima i dužnostima koje dolaze s životom u javnoj službi'.

Vojvode od Sussexa potom su se preselili u SAD gdje žive sa sinom Archiejem i kćerkicom Lilibet 'Lili'.

Dakako, Meghanine riječi, osobito spominjanje 'službe' naišle su na brojne reakcije.

Ingrid Seward, urednica magazina Majesty, nazvala je Meghanin govor 'zanimljivim odabirom riječi'. 'To je izazovna rečenica i možda je malo provokativna. I definitivno nosi određene insinuacije', rekla je.

