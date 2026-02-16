Nije greška: Evo zašto se na HRT-u uz film čuo i glas u pozadini

S HRT-a poručuju da je sve bilo namjerno : Naime, subotom na HTV3 već godinama ide termin domaćih filmova i serija s oznakom AD (audio deskripcija). Riječ je o verzijama prilagođenima slijepim i slabovidnim osobama , uz dodatni narativni sloj koji opisuje radnju, geste, ambijent i važne vizualne detalje.

Takva audio deskripcija omogućuje publici s oštećenjem vida da film dožive što potpunije, gotovo kao da ga gledaju, dok ostatku publike možda djeluje neobično upravo zato što prvi put svjesno čuju nešto što je zapravo namijenjeno inkluziji .

Podsjetimo da je riječ o jednom od rijetkih termina na nacionalnoj televiziji koji je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom. HTV tako pokazuje da javni servis ipak ozbiljno shvaća svoju društvenu ulogu.

Za osobe s oštećenjem sluha proizvode titlove za odabrane sadržaje na hrvatskom jeziku ili za sadržaje na stranom jeziku koji su djelomično ili u potpunosti sinkronizirani na hrvatski jezik. Osim za osobe s oštećenjem sluha, ovi su titlovi korisni i osobama sa slabijim znanjem hrvatskog jezika ili u situacijama kada se televizijski program prati u prostorima sa intenzivnom bukom ili isključenim zvukom.