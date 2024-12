Neustrašivi Kevin Costner 'ogolio' se pred ekipom 'Yellowstonea' i otkrio neočekivano

'Svi se okupljaju i u tom trenutku Kevin Costner ulazi. On je tako velik, ali tako skroman', rekao je Richards za The New York Post.

Richards je rekao kako je se nakon tog Costnerovog govora 'moglo osjetiti kako stres nestaje iz sobe'. 'Bila je to prekrasna stvar. On je legenda nagrađena Oscarom… bez obzira na to je li se stvarno bojao ili ne, tko zna. Ali svima je dao dodatnu razinu samopouzdanja time što im je dao do znanja da nema hijerarhije.'

Odlazak iz serije

Costner je u prvih pet i pol sezona 'Yellowstonea' glumio Johna Duttona, voditelja ranča u Montani, kojeg vodi njegova obitelj, Kayce (Luke Grimes), Jamie (Wes Bentley), Beth (Kelly Reilly) i Bethin muž, Rip (Cole Hauser).