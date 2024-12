Zvijezda 'Yellowstonea' otkrio u kojem će se smjeru razvijati njegov lik Rip Wheeler

Nakon smrti Costnerovog lika, Hauserov Rip Wheeler ostao je bez svog šefa, ali i bliskog prijatelja u kojem je uvijek vidio očinsku figuru koja mu je nedostajala. Unatoč šokantnoj smrti Johna Duttona u 'Yellowstoneu', Cole Hauser kaže da njegov lik Rip ostaje nepokolebljiv u ispunjavanju želja pokojnog guvernera Montane kako bi ranč ostao u posjedu obitelji Dutton.

Hauser (49) je ispričao da je Rip, koji je Duttonov zet, i dalje biti 'tu 100 posto' za svoju suprugu Beth Dutton (Kelly Reilly) i obitelj tijekom preostalih epizoda serije dok se svi nastavljaju pokušati 'smisliti najbolji put naprijed'.

'To je ono što bi John Dutton želio. To je ono čemu su ga učili cijeli život', rekao je Hauser.

Povratak Yellowstonea nakon gotovo dvije godine, doveo je do toga da je Hauserov lik pred brojnim izazovima.

Unatoč tom velikom teretu osobnih sukoba, Hauser tvrdi da je njegov Rip čvrsto s nogama na zemlji i neće dopustiti da njegova odlučnost poklekne u tako nesigurnim vremenima za obitelj Dutton.

Inače, kako se već pisalo, redateljica novih epizoda drugog dijela pete sezone i po svemu sudeći, posljednje sezone ove popularne TV sage, Christina Voros, otkrila je ponešto o dramatičnom otpisivanju glavnog lika iz serije koja je godinama bila TV hit broj 1.

'Čitala sam Twitter i čudno je koliki je broj ljudi koji su se činili uzrujanim što je John Dutton ubijen, unatoč tome što su znali da je sam Kevin (Costner) rekao da se neće vratiti u seriju. Mislim da čak i suočeni s tom informacijom, ljudi ne žele vjerovati da je istinita. I na čudan način, to je život koji oponaša umjetnost. Bilo je mnogo ljudi koji su bili ogorčeni što je John ubijen, a vi biste trebali biti ogorčeni što je on ubijen. Ne smije vam biti svejedno', rekla je ranije Voros za The Hollywood Reporter.