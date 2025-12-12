NAJNAPETIJA DO SADA

Netflixova hit serija uskoro se vraća: Evo što donosi četvrta sezona 'Lincoln Lawyera'

12.12.2025 u 15:23

'The Lincoln Lawyer'
'The Lincoln Lawyer'
Treća sezona serije 'The Lincoln Lawyer' završila je šokantnim raspletom i ostavila brojna pitanja bez odgovora, no obožavatelji mogu odahnuti - Mickey Haller se vraća

Netflix je potvrdio da će četvrta sezona popularne pravne drame 'The Lincoln Lawyer' premijerno biti prikazana 5. veljače.

Mickey Haller, kojeg glumi Manuel Garcia-Rulfo, ponovno će zasjesti u svoj legendarni Lincoln, no ovoga puta ulozi su veći nego ikad. Naime, u četvrtoj sezoni on više nije samo odvjetnik - nego i klijent.

'Nakon iznimno napetog i emotivnog završetka treće sezone, ulozi nikada nisu bili veći jer je Mickey ovaj put u središtu slučaja. Njegov život i ugled su na kocki i trebat će mu pomoć cijelog tima, ali i obitelji, kako bi se izborio za budućnost', poručili su kreatori serije Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez.

Temeljeno na romanu 'The Law of Innocence'

Nova sezona temelji se na šestoj knjizi iz serijala Michaela Connellyja, 'The Law of Innocence', a sastojat će se od 10 epizoda. Autori najavljuju prepoznatljive zaplete, ali i spoj napetosti, humora i emocija po kojima je serija stekla vjernu publiku.

Izvor: Društvene mreže

'Ovo je najosobniji slučaj koji je Mickey ikad vodio jer sada mora primijeniti sve savjete koje je godinama davao drugima - na samoga sebe’, istaknuo je Humphrey, koji režira i prve dvije epizode nove sezone.

Mickey pred najvećim izazovom dosad

Radnja četvrte sezone prati posljedice krvavih događaja iz završnice treće sezone, uključujući i otkriće koje policija pronalazi u prtljažniku Lincoln Continentala. Ključno pitanje glasi: što će se dogoditi s Mickeyjem?

'Već u prvoj epizodi gledatelji će dobiti jasnu sliku što se dogodilo, koje su optužbe protiv Mickeyja i s kakvim se protivnicima suočava. Ovo je najveći i najintimniji izazov u njegovoj karijeri', rekao je Humphrey.

Nova i stara lica u glumačkoj postavi

Uz Garciju-Rulfa, u seriju se vraćaju Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angus Sampson (Cisco), Neve Campbell (Maggie McPherson), Elliott Gould (David ‘Legal’ Siegel) i Krista Warner (Hayley Haller).

The Lincoln Lawyer
The Lincoln Lawyer

Glumačkoj postavi pridružuju se i nova imena. Constance Zimmer glumi Danu Berg, nemilosrdnu tužiteljicu i bivšu kolegicu Maggie iz državnog odvjetništva, poznatu pod nadimkom 'Death Row Dana'. Riječ je o protivnici koja ne preza od kršenja pravila kako bi došla do presude.

Cobie Smulders ('How I Met Your Mother', Marvelov filmski svemir) također se pridružuje seriji, no detalji njezine uloge zasad se drže u tajnosti. Sasha Alexander glumit će agenticu FBI-ja Dawn Ruth, dok će Kyle Richards utjeloviti Celeste Baker, imućnu klijenticu koja dolazi u ured Haller & Associates.

Novi dom princa Williama i Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: EPA/montaža Neven Bučević

U seriji će se pojaviti i Jason Butler Harner kao detektiv Drucker, Emmanuelle Chriqui kao Jeanine Ferrigno te Jason O’Mara kao Jack Gilroy, novi partner Mickeyjeve bivše supruge Maggie.

Premijera 5. veljače

Četvrta sezona 'The Lincoln Lawyera' stiže na Netflix 5. veljače. Do tada gledatelji mogu nadoknaditi prethodne tri sezone, koje su dostupne na platformi.

