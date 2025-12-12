Netflixova hit serija uskoro se vraća: Evo što donosi četvrta sezona 'Lincoln Lawyera'

Treća sezona serije 'The Lincoln Lawyer' završila je šokantnim raspletom i ostavila brojna pitanja bez odgovora, no obožavatelji mogu odahnuti - Mickey Haller se vraća

Netflix je potvrdio da će četvrta sezona popularne pravne drame 'The Lincoln Lawyer' premijerno biti prikazana 5. veljače.

Mickey Haller, kojeg glumi Manuel Garcia-Rulfo, ponovno će zasjesti u svoj legendarni Lincoln, no ovoga puta ulozi su veći nego ikad. Naime, u četvrtoj sezoni on više nije samo odvjetnik - nego i klijent. 'Nakon iznimno napetog i emotivnog završetka treće sezone, ulozi nikada nisu bili veći jer je Mickey ovaj put u središtu slučaja. Njegov život i ugled su na kocki i trebat će mu pomoć cijelog tima, ali i obitelji, kako bi se izborio za budućnost', poručili su kreatori serije Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez. Temeljeno na romanu 'The Law of Innocence' Nova sezona temelji se na šestoj knjizi iz serijala Michaela Connellyja, 'The Law of Innocence', a sastojat će se od 10 epizoda. Autori najavljuju prepoznatljive zaplete, ali i spoj napetosti, humora i emocija po kojima je serija stekla vjernu publiku.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Netflix

'Ovo je najosobniji slučaj koji je Mickey ikad vodio jer sada mora primijeniti sve savjete koje je godinama davao drugima - na samoga sebe’, istaknuo je Humphrey, koji režira i prve dvije epizode nove sezone. Mickey pred najvećim izazovom dosad Radnja četvrte sezone prati posljedice krvavih događaja iz završnice treće sezone, uključujući i otkriće koje policija pronalazi u prtljažniku Lincoln Continentala. Ključno pitanje glasi: što će se dogoditi s Mickeyjem? 'Već u prvoj epizodi gledatelji će dobiti jasnu sliku što se dogodilo, koje su optužbe protiv Mickeyja i s kakvim se protivnicima suočava. Ovo je najveći i najintimniji izazov u njegovoj karijeri', rekao je Humphrey. Nova i stara lica u glumačkoj postavi Uz Garciju-Rulfa, u seriju se vraćaju Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angus Sampson (Cisco), Neve Campbell (Maggie McPherson), Elliott Gould (David ‘Legal’ Siegel) i Krista Warner (Hayley Haller).

Glumačkoj postavi pridružuju se i nova imena. Constance Zimmer glumi Danu Berg, nemilosrdnu tužiteljicu i bivšu kolegicu Maggie iz državnog odvjetništva, poznatu pod nadimkom 'Death Row Dana'. Riječ je o protivnici koja ne preza od kršenja pravila kako bi došla do presude. Cobie Smulders ('How I Met Your Mother', Marvelov filmski svemir) također se pridružuje seriji, no detalji njezine uloge zasad se drže u tajnosti. Sasha Alexander glumit će agenticu FBI-ja Dawn Ruth, dok će Kyle Richards utjeloviti Celeste Baker, imućnu klijenticu koja dolazi u ured Haller & Associates.

