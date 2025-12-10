FRANCUSKI HIT

Stiže četvrta sezona popularne Netflixove serije; evo kada ćemo gledati nove epizode

L.M.B

10.12.2025 u 21:51

Lupin
Lupin Izvor: Promo fotografije / Autor: Netflix promo
Streaming servis Netflix potvrdio je da popularna serija 'Lupin' dobiva četvrtu sezonu, a premijera je najavljena za jesen 2026.

Netflix je službeno najavio povratak francuske napete kriminalističke serije 'Lupin', u kojoj glavnu ulogu karizmatičnog provalnika Assanea Diopa igra Omar Sy.

Stiže nova sezona 'Lupina'

Nova sezona stiže u jesen 2026., tri godine nakon završetka trećeg dijela iz listopada 2023.

Prema Netflixu, četvrti dio imat će osam epizoda, a radnja će nastaviti pratiti Diopove spektakularne pljačke, bijegove i neprestanu borbu protiv moćne kriminalne obitelji s kojom ga povezuje osobna tragedija. Serija je inspirirana kultnim likom Arsènea Lupina, majstora maskiranja i prijevare iz istoimene francuske književne klasike.

Očekuje se da će se nova sezona nadovezati na cliffhangere iz prethodnih epizoda, uz još dramatičnije zaplete, jurnjave ulicama Pariza i Diopove pokušaje da zaštiti obitelj, dok istovremeno nastavlja svoj plan osvete.

'Lupin' je i dalje jedan od najgledanijih Netflixovih naslova koji nisu na engleskom jeziku, a povratak nakon duže pauze samo potvrđuje koliko je publika željna nastavka priče.

