Stiže četvrta sezona popularne Netflixove serije; evo kada ćemo gledati nove epizode

Prema Netflixu, četvrti dio imat će osam epizoda , a radnja će nastaviti pratiti Diopove spektakularne pljačke, bijegove i neprestanu borbu protiv moćne kriminalne obitelji s kojom ga povezuje osobna tragedija. Serija je inspirirana kultnim likom Arsènea Lupina, majstora maskiranja i prijevare iz istoimene francuske književne klasike.

Očekuje se da će se nova sezona nadovezati na cliffhangere iz prethodnih epizoda, uz još dramatičnije zaplete, jurnjave ulicama Pariza i Diopove pokušaje da zaštiti obitelj, dok istovremeno nastavlja svoj plan osvete.

'Lupin' je i dalje jedan od najgledanijih Netflixovih naslova koji nisu na engleskom jeziku, a povratak nakon duže pauze samo potvrđuje koliko je publika željna nastavka priče.