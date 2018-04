Nesalomljivi Rene: 'Gips je skinut, ali osjećam se polomljeno zbog birokracije'

Kako je i obećao, Rene Bitorajac je na svojoj službenoj Facebook stranici objasnio kako su mu se u subotu torzo, desna ruka i lijeva noga našli u gipsu

Nije dugo trebalo čekati odgovor zabrinutih obožavatelja koji su glumcu poželjeli brz oporavak, ili onih koji su se pitali da gips možda nije za potrebe snimanja serije, filma ili kazališne daske.

No bilo je i onih koji su glumcu poručili da 'fore s gipsom može prodavati negdje drugdje' i predbacivali što sve neki nisu u stanju napraviti za malo medijske pažnje.

Rene nije želio odgovoriti na upit tportala o čemu je točno riječ i samo je kratko rekao da će sve objasniti tamo gdje je i zakuhao cijelu priču - na njegovom Facebook profilu.

'Žao mi je što sam razočarao one koji su se naslađivali, drago mi je da sam vidio da je mojima još uvijek stalo do mene, a još draže da ekipa s ove stranice nije niti pomislila na najgore jer mi to nije bila niti namjera. Tnx na fora komentarima, a i nekim medijima na lijepim željama za ozdravljenje', zaključio je svoje obraćanje Rene, ne zaboravivši pritom ni one koji su stvarno potrgani, jer im nije lako.