Nemoguće ju je pronaći: Nitko ne želi uručiti sudski poziv Melaniji Trump

Američki autor Michael Wolff tvrdi da prva dama SAD-a Melania Trump izbjegava sudske dokumente povezane s njegovom tužbom, ističući kako je tužiti prvu damu znatno kompliciranije nego što je očekivao
Michael Wolff (72) je u podcastu Inside Trump’s Head u produkciji Daily Beasta ispričao s kakvim se problemima suočava pokušavajući Melaniji Trump (55) službeno uručiti sudske papire. Autor je u listopadu podnio preventivnu tužbu protiv prve dame, nakon što mu je zaprijetila tužbom teškom milijardu dolara zbog, kako je navela, 'lažnih, klevetničkih, obmanjujućih i zapaljivih tvrdnji' koje je iznosio o njoj i pokojnom Jeffreyju Epsteinu.
Wolff se pritom pozvao na njujorški zakon protiv tzv. SLAPP tužbi. Riječ je o pravnom postupku čiji je cilj zastrašivanje i ušutkavanje kritičara. Od suda traži da zaustavi Melanijine pravne prijetnje te da mu omogući ispitivanje nje i predsjednika Donalda Trumpa o njihovim vezama s Epsteinom.
No, kako kaže, praksa je znatno teža. 'Čini se da se Melania Trump skriva od mene', izjavio je Wolff. 'Nije mi nimalo jasno kako uručiti sudski poziv osobi koja ima jednu od najsloženijih sigurnosnih zaštita na svijetu.'
Uzaludni pokušaji
Autor navodi da je najprije pokušao preko njezina odvjetnika, no on je odbio zaprimiti dokumente. Zatim je angažirao profesionalnu službu za dostavu sudskih poziva, koja je pokušala uručiti papire u Trump Toweru u New Yorku. I taj je pokušaj propao.
'U jednom trenutku su nam rekli: ‘Pokušavate uručiti dokumente prvoj dami SAD-a. Mi to nećemo učiniti’', ispričao je Wolff. U novom pokušaju, zaposlenici Trump Towera navodno su poručili da će dokumente baciti u smeće, ali su pritom potvrdili da Melania ondje doista živi, a ne u Bijeloj kući.
Wolff vjeruje da će, nakon što sudu prijavi da je iscrpio sve mogućnosti, dokumenti ipak biti uručeni do kraja tjedna. Daily Beast je zatražio komentar i od Bijele kuće i od Melanijina odvjetnika, no odgovora zasad nema.
Podsjetimo, Melania Trump optužila je Wolffa za 'krajnje senzacionalističke' tvrdnje te zatražila povlačenje izjava iznesenih u epizodi podcasta iz srpnja 2025. Nakon pritužbe prve dame, Daily Beast je povukao jedan članak temeljen na podcastu i uklonio dio sporne epizode, uz objašnjenje da sadržaj nije zadovoljio uredničke standarde.
Melania Trump u svojim je javnim istupima više puta isticala da je službena verzija njezine životne priče iznesena u njezinoj autobiografiji. New York Times je u svibnju izvijestio da je od siječnja ove godine, otkako se Donald Trump vratio na vlast, prva dama u Bijeloj kući provela manje od 14 dana.