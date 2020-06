Nedavno su romantično proslavili šestu godišnjicu braka, no sad ispada kako Kim Kardashian i Kanye West imaju velikih ljubavnih problema

Iako je slavni reper svojim gestama pokušao prikazati da u njegovom braku s Kim Kardashian vlada prava idila, izgleda da je stvarnost bitno drugačija. Bliski ljudi reality zvijezde i glazbenika tvrde da im je brak na klimavim nogama

‘Vrlo često oni su u skroz drugim poglavljima života. Ona je predana poslu više no ikad, a on se teško uklapa u cijeli taj striktno organiziran način življenja’, rekla je za Us Weekly neimenovana bliska osoba.

Zvjezdani par koji zajedno dijeli četvero djece, šestogodišnju kćer North, četverogodišnjeg sina Sainta, dvogodišnju Chicago i 12-mjesečnog Psalma, proteklih su tjedana ostavili jedno drugome dovoljno vremena za razmišljanje o svemu. ‘Ona ustaje vrlo rano, a posao je okupira sve do navečer.

Zbog toga je vrlo rijetko s djecom, no u karanteni se to promijenilo. Bila je s dječicom više no ikad te joj je i to zadavalo ponekada probleme. Kanye s druge strane, ne voli tako striktno posložen raspored, već je umjetnička duša koja radi kada ima inspiracije’, objasnio je isti izvor.