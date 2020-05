Obitelj Kardashian danas je jedna od najpoznatijih u cijelom svijetu. Svoje su reality carstvo počeli stvarati prije trinaest godina. U međuvremenu je svaka od članica postala unosna milijarderka te značajno promijenila svoj izgled

Kada su se davne 2007. prvi puta pojavili na malim ekranima u reality serijalu 'Keeping up with the Kardashians', slavne sestre i mama na čelu izgledale su znatno drugačije nego danas. Tek rijetki, pravi fanovi, sjećaju ih se iz tog perioda.