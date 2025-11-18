LJUBAV CVATE

Ne skrivaju se: Jennifer Aniston s novim dečkom prvi puta u javnosti

E. K.

18.11.2025 u 22:28

Jennifer Aniston i Jim Curtis
Jennifer Aniston i Jim Curtis Izvor: Profimedia / Autor: Presley Ann / Getty images / Profimedia
Bionic
Reading

Jennifer Aniston i Jim Curtis službeno su potvrdili kako su skupa, a njihovo zajedničko pojavljivanje dogodilo se na crvenom tepihu događaja Elle's Women in Hollywood

Jim Curtis, poznat kao hipnoterapeut i transformacijski trener s velikim brojem pratitelja na Instagramu, prvi je put javno spomenut kao Jenniferina nova ljubav u srpnju, a od tada su oboje stalno u fokusu medija i obožavatelja.​

vezane vijesti

Par je prvi puta svoju vezu objavio putem društvenih mreža u listopadu, a na Instagramu su zatim podijelili prve zajedničke fotografije, čime su potvrdili svoj odnos.

Jennifer Aniston
  • Jennifer Aniston
  • Jennifer Aniston
Jennifer Aniston Izvor: Profimedia / Autor: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

No sad su se omiljena 'Prijateljica' i Jim pojavili na događanju Elle's Women in Hollywood, a slavni je par privukao ogromnu pozornost.

Raspoloženo su pozirali na crvenom tepihu te su sjedili jedno pokraj drugoga na dodjeli nagrada gdje je Jennifer Aniston nagrađena za svoj doprinos, uz Rose Byrne i Teyanu Taylor.

Glumac i komičar Adam Sandler, dugogodišnji prijatelj Jennifer Aniston, predstavio ju je i predao joj nagradu, a u svom govoru dao je poseban pozdrav Curtisu.

Od zaljubljenosti do rastanaka: Sve ljubavi Nicole Kidman Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević, Profimedia, EPA

'Kad smo u vašem društvu, ja i supruga Jackie smo presretni što ste se ti i Jim pronašli i imate ljubavnu priču kakvu zaslužujete' rekao je Sandler (59).

Aniston i Curtis su se u elegantnim izdanjima prošetali crvenim tepihom. Fotografirali su se sa suradnicama serije Morning Show i prijateljicama Kristin Hahn i Amandom Ankom, kao i s dugogodišnjom prijateljicom i kolegicom Andreom Bendewald.

U intervjuu povodom nagrade za Elle, Jennifer je govorila o Curtisu i njegovom radu kao hipnoterapeuta, ističući kako je on 'doista izvanredan' i kako pomaže mnogima u procesu iscjeljenja, suočavanja s traumama i osobnim razvojem.

Prije nekoliko tjedana par je službeno potvrdio svoju vezu na Instagramu, gdje je Jennifer objavila rođendansku čestitku svom partneru nazivajući ga 'mojom ljubavlju'. Curtis joj je odgovorio emotivnom porukom: 'Ako je ovo san, ne želim se probuditi'.

Na govoru za dodjelu svoje nagrade, Jennifer je također podsjetila na važnost ljudskih priča nasuprot tehnološkim trendovima poput umjetne inteligencije, naglasivši kako ništa ne može zamijeniti autentičnost i dušu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

Slavna ljepotica otkrila kako se nosi s čestim problemom koji muči mnoge roditelje
TREVOR ENGELSON

TREVOR ENGELSON

Sad znamo kako je bivši Meghanin suprug reagirao na njezinu vezu s Harryjem
LIEV SCHREIBER

LIEV SCHREIBER

Nagli zdravstveni problem: Zvijezda 'Ray Donovana' hitno hospitalizirana

najpopularnije

Još vijesti