Ne skrivaju se: Jennifer Aniston s novim dečkom prvi puta u javnosti

Jennifer Aniston i Jim Curtis službeno su potvrdili kako su skupa, a njihovo zajedničko pojavljivanje dogodilo se na crvenom tepihu događaja Elle's Women in Hollywood

Jim Curtis, poznat kao hipnoterapeut i transformacijski trener s velikim brojem pratitelja na Instagramu, prvi je put javno spomenut kao Jenniferina nova ljubav u srpnju, a od tada su oboje stalno u fokusu medija i obožavatelja.​

Par je prvi puta svoju vezu objavio putem društvenih mreža u listopadu, a na Instagramu su zatim podijelili prve zajedničke fotografije, čime su potvrdili svoj odnos.

Jennifer Aniston Izvor: Profimedia / Autor: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

No sad su se omiljena 'Prijateljica' i Jim pojavili na događanju Elle's Women in Hollywood, a slavni je par privukao ogromnu pozornost. Raspoloženo su pozirali na crvenom tepihu te su sjedili jedno pokraj drugoga na dodjeli nagrada gdje je Jennifer Aniston nagrađena za svoj doprinos, uz Rose Byrne i Teyanu Taylor. Glumac i komičar Adam Sandler, dugogodišnji prijatelj Jennifer Aniston, predstavio ju je i predao joj nagradu, a u svom govoru dao je poseban pozdrav Curtisu.

'Kad smo u vašem društvu, ja i supruga Jackie smo presretni što ste se ti i Jim pronašli i imate ljubavnu priču kakvu zaslužujete' rekao je Sandler (59). Aniston i Curtis su se u elegantnim izdanjima prošetali crvenim tepihom. Fotografirali su se sa suradnicama serije Morning Show i prijateljicama Kristin Hahn i Amandom Ankom, kao i s dugogodišnjom prijateljicom i kolegicom Andreom Bendewald.