Ne krije svoju sreću: Danijela Martinović raspričala se o novom dečku i otkrila koliko je upoznat s njezinim opusom

Danijela Martinović u posljednje vrijeme izgleda bolje no ikada, a za to je zasigurno zaslužna i nova ljubav

Poznata glazbenica nedavno je otkrila kako je zaljubljena, a u njezin život ušao je kriminalistički inspektor Josip Plavić (49).

'Nisam to uopće očekivalo, apsolutno sam sretna i nisam razmišljala kako se to može dogoditi, život je tako čudesan da mu se treba baciti u zagrljaj a ja sam poznata da se volim baciti životu u zagrljaj i onda on uzvrati najčvršćim zagrljajem koji ste mogli zamisliti', rekla je Danijela.