Nataša Janjić Medančić broji dane do porođaja: 'Ono kad ne spavaš više kako treba, kad si ogroman i iscrpljen'

View this post on Instagram

Moram objaviti ovu fotku. Dakle, u zadnjem sam mjesecu trudnoce, ono kad ne spavas vise kako treba, kad si ogroman i iscrpljen i udobno se osjecas samo u kucnom ogrtacu, kad nemas volje dotjerati se ni muzu koji na posao odlazi zgodan kao i uvijek, i kad si kod kuce s prvim djetetom i nema glamura ni sanse da ga podvalim na drustvenim mrezama.... I dopisujes se sa grupom svojih sestara, majki koje znaju kako ti je jer sve to prolaze i same, a ja eto i dva puta za redom u dvije godine. I bude u tim prepiskama realnih kritika, kazemo si istinu direktno i bez milosti, smijemo se mukama, bez filtera i cenzure.... I saljem im jutros usputni selfie svog stanja uz prvu kavu. Strašna fotka. Jedna koja ne spava vec godinu i pol, s dvoje djece kaze- ja sam takva stalno, a druga ne kaze nista- nego mi u sekundi vrati ovu fotku provucenu kroz neke aplikacije i filtere samo njoj znane i kaze- ista si kao uvijek! 😂😂😂😂 Obecala sam da cu je objaviti, jer ovo mora ostati zabiljezeno. Ovu prvu iz koje je nastala ova #angelinajolie ne pokazujem ni da me prisile. Prihvacam da sam danas ovo ja. Ista kao uvijek. 😂 Svima koji me znaju. 😂😂😂😂😂😂😂 Prijateljice moje, volim vas ❤️ . . . #mood #aboutfriendship #pregnantlife #pregnantandperfect #ohyeahnofilter #instagramneverlies #iwokeuplikethis #ovakosemoze