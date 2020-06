Nataša Janjić Medančić uoči poroda: 'Glava je otežana od brige i neizvjesnosti'

View this post on Instagram

Teško mi pada, moram priznati, ovo novo vrijeme, nedostaju putovanja, planovi, sadržaji i bezbrižni spontani trenuci i odluke. Nedostaju mi druženja i moj posao, pa makar o njima samo slušala od drugih kako ih žive i stvaraju! Nedostaje pa zapravo sve ono svakodnevno što smo uzimali "zdravo za gotovo", sve što smo vjerovali da nas na neki način oblikuje i identificira. Svaki je poduhvat sada kao ozbiljno planinarenje, glava je otežana od brige i neizvjesnosti koliko ćemo bilo kakvim akcijama ugroziti jedni druge i što je pametno sto nije. Što se od nužnosti uopće više smije i što je kome nužnost, kako je definirati?!?! Na kraju dana ova fotka me smiruje. Moja baza, moja luka, moj vrt, moj sef s najvećim vrijednostima, moja jedina stvarnost i budućnost kojoj se veselim- moji su voljeni sjajni dečki i cura koja nam dolazi svaki čas. 💖 👨‍👩‍👦🤰 Ne zamjerite mi ovu patetiku pred san... kad te stvarnost stisne, katkad je jedino ljekovito- znati na čemu imaš biti zahvalan! 🥰