Napokon se ogolio pred javnosti: Brad Pitt priznao kako 20 godina nije plakao

U razgovoru kojeg je za Interview magazin vodio nejgov kolega Anthony Hopkins, s kojim je glumio u 'Legendi o jeseni', Brad Pitt progovorio je i o svojim emocijama, a takav njegov istup iznenadio je mnoge

'Kaže li se to tako? Nisam plakao valjda 20 godina, no u posljednje vrijeme primjećujem kako me sve više stvari dirne. Emocije mi krenu kada djeca nešto naprave, prijatelji, kada čujem neke vijesti... Jednostavno me sve dirne', priznao je Brad Pitt koji sa svojom bivšom suprugom Angelinom Jolie ima šestero djece - Maddoxa (18), Paxa (16), Zaharu (14), Shiloh (13) i blizance Knoxa i Vivienne (11).

Kako je rekao, misli da je to dobar znak da se napokon 'povezao' sa svojim emocijama. 'Ne znam kamo sve to vodi, no mislim da je to dobar znak. Pokušavam oprostiti sebi za sve loše izbore koje sam napravio i na koje nisam ni najmanje ponosan, da zapravo cijenim sve te trenutke jer su me dovele do nekih mudrosti, a koje su dovele do nečeg drugog.'