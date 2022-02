Nakon šuškanja da joj je veza u krizi i da je zbog toga otkazala koncerte, na Instagramu se oglasila Adele

Iako su mnogi mislili kako ništa neće reći o navodnoj krizi u vezi sa sportskim menadžerom, Adele je ipak jednom rečenicom jasno dala do znanja da je s njih dvoje sve u najboljem redu

Podsjetimo, Adele je nedavno dramatičnom porukom, sa suzama u očima, svojim obožavateljima obznanila kako otkazuje niz rasprodanih koncerata u Las Vegasu. Za to je okrivila epidemiju te navela kako je pola njezino tima zaraženo koronavirusom, a uz to organizacija showa otežava kašnjenje isporuka.

No, ubrzo je Richard Johnson iz New York Daily Newsa otkrio kako je Adele koncerte otkazala zbog problema sa svojim dečkom Richom Paulom. 'U raju je došlo do nevolja, zato ne može nastupiti,' napisao je novinar New York Daily Newsa.ž

Kako se navodi, slavna pjevačica je prekidala probe za nastup kako bi se javljala na telefonske pozive svog dečka, koji inače radi kao sportski agent slavnih sportaša, poput LeBrona Jamesa. Ti pozivi su nerijetko završavali njezinim suzama.