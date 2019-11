Nakon skandaloznog razvoda i otkazivanja vjenčanja: Kći najbogatije Hrvatice otkrila da očekuje prinovu

Mlađa kći nekadašnjeg čelnog čovjeka Formule 1 Bernieja Ecclestonea nakon mučne brakorazvodne parnice od Jamesa Stunta, otkrila je kako sa zaručnikom Samom Palmerom očekuje prinovu

'Petra i Sam su oduševljeni. Oboje su obiteljski ljudi, a o mogućnosti da imaju zajedničko dijete razgovarali su gotovo od prvog dana veze. Petra je za trudnoću rekla sestri Tamari i ocu Bernieju, a oboje su presretni. Bernie i obitelj imali su nekoliko teških tjedana pa im je ovo bila prelijepa vijest koju su svi željeli', izjavio je izvor blizak paru za britanski tabloid The Sun.

Sam je jedan od najboljih prijatelja njenog šogora Jaya Rutlanda, a s Petrom je prohodao ubrzo nakon njenog razvoda od Stunta.

'Bilo je to jako neočekivano. Slučajno sam ga srela u Los Angelesu kad sam ušla posjetiti Jaya. Mislila sam da ću biti u celibatu ili postati lezbijka. Jednostavno sretnete nekog kad to najmanje očekujete ili želite. Tad se to dogodi', svojedobno je izjavila.

Zaruke su objavili na Novu godinu, 14 mjeseci nakon što se razvela od Stunta s kojim ima kćer Laviniju i blizance Andrewa i Jamesa.