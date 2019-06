Bivši suprug Petre Ecclestone bankrotirao, ne mogu mu pomoći ni skupocjene umjetnine

Na jučerašnjem suđenju bivši zet Bernieja Ecclestonea, James Stunt, suca je prozvao užasnim jer ga je 'natjerao' da proglasi bankrot, nakon što nije uspio održati riječ i vratiti sva svoja dugovanja, koja se broje u milijunima funti

No to nije sve, jer se navodno njegovo ukupno dugovanje penje do nevjerojatnih 14 milijuna funti. Dugovanja su se krenula gomilati od 2017. godine kada je započela njegova brakorazvodna parnica s Petrom Ecclestone. 247 tisuća funti dužan je odvjetničkom uredu Laurus Law koji su ga zastupali u parnici, 140 tisuća traže bivši tjelohranitelji, a to su tek sitni iznosi.

Inače, James Stunt od rođenja je bio okružen bogatstvom, te je pohađao privatne škole, a svojim je ponašanjem oduvijek izazivao kontroverze, osobito zbog njegove povezanosti s Terryjem Adamsom, a čija je obitelj navodno povezana s 25 ubojstava, pranjem novca i iznuđivanjem.