Nakon optužbi za silovanje snašli su ga brojni problemi: Brak zvijezde 'Seks i grada' visi o niti, otkazuju mu se suradnje i poslovni dogovori

Nakon što je medije obišla vijest da ga tri žene optužuju za seksualne napade, nastavlja se niz loših vijesti za glumca Chrisa Notha. Naime, šuška se kako mu brak sa suprugom Tarom Wilson 'visi o niti', a Tara je navodno skinula i vjenčani prsten s ruke

Nagađa se kako se zvijezda serije 'Seks i grad', koju su tri žene optužile optužile za seksualno zlostavljanje, trenutno u New Yorku, dok je njegova supruga boravi u Los Angelesu. 'Tara je uznemirena i uspjeh njihovog braka visi o niti. Ona samo želi zaštiti njihovu djecu. To joj je glavni prioritet,' otkrio je izvor blizak paru.

Na fotografijama koje je objavio Daily Mail, 42-godišnja Tara Wilson viđena je bez vjenčanog prstena i velikog dijamantnog zaručničkog prstena, nakita kojeg je nosila prije samo dva tjedna kada je par zajedno stigao na premijeru nastavka hit serije 90-ih 'Seksa i grada', 'I tek tako' ('And Just Like That...') u New Yorku.

Par je viđen kako se grli te u dobrom raspoloženju napušta projekciju održanu u MoMa-i te se priprema na odlazak na afterparty. 'Izgledali su tako sretno', rekao je jedan svjedok za Page Six.