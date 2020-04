Hrvatski Telekom i ovoga vam petka u 19 sati donosi pravu glazbenu poslasticu, koncert za pamćenje. Riječ je o snimci velikog koncerta koji je Zlatan Stipišić Gibonni održao na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu 2016. godine, a na kojem je, kao poseban gost, nastupio i nikada prežaljeni Oliver Dragojević

To inače nije bila prva suradnja Gibonnija i Olivera, budući da su još 1994. snimili zajedničku skladbu 'U ljubav vjere nema', a tijekom godina nisu propuštali zajedničke trenutke na pozornici. Nažalost, smrt Olivera Dragojevića daljnje je suradnje zaustavila, no to ne znači da pjesma i dalje ne živi.