Nakon godina šutnje o sinu i Brigitte Macron o odnosu sa snahom progovorio otac francuskog predsjednika: 'To su priče za malu djecu'

Svih ovih godina, otkako je Emmanuel Macron zaplovio političkim vodama, ali i tijekom njegovog prvog predsjedničkog angažmana, njegov otac Jean-Michel Macron nije imao potrebe o ničemu javno govoriti. Djelovao je i promatrao iz sjene, sve do sada...

Iako je do sada šutio, Jean-Michel Macron odlučio je, čini se, uzeti svojih pet minuta slave, pa je s javnosti podijelio detalje iz privatnog života njegovog sina. Cijenjeni neurolog tako je otkrio kako je laž da su on i supruga natjerali Emmanuela da napusti rodni grad kako bi spriječili njegovu vezu s Brigitte Macron.

Jean-Michel Macron sve do sada, kada je u jeku druga po redu predsjednička kampanja njegovog sina Emmanuela Macrona , bio je itekako diskretan. Samo nekoliko dana prije drugog kruga francuskih izbora, objavljene su njegove kolumne u L'Alsace, u kojima je progovorio o lažnim glasinama na račun braka njegovog sina i Brigitte Macron .

'To su priče za malu djecu. Od samog početka bilo je dogovoreno da će Emmanuel posljednju godinu školovanja provesti u Parizu, u školi Lycée Henri-IV, a sve kako bi mogao što lakše upisati fakultet. Ta novinarka čije ime ne želim spominjati i koja me iznimno živcira (a riječ je o Anne Fuldi, autorici knjige o Emmanuelu Macronu; op. a.) napisala je sve krivo', stoji u kolumni Jean-Michel Macrona.

'Kada si muškarac, za očekivati je da će 17-godišnjaci raditi što im je volja', rekao je.

Prema njegovim riječima, on je od samog početka bio svjestan cijele ljubavne priče i kamo sve to vodi. 'Možda je bilo prerano, no, tko sam ja da sudim... Kroz godine se pokazalo da je vrijedilo', dodao je Macron.

Emmanuel i Brigitte Macron zajedno su više od dvadeset godina, a njihova je ljubav i dalje jaka kao i provga dana. U svim trenucima, privatnim ili poslovnim, prva dama Francuske najveća je podrška svom suprugu. 'I dalje se jednako zabavljaju, smiju, šale, drže se za ruke, ljube. Njihova je veza i dalje svježa i puna žara', otkrila je nedavno u novoj knjizi Gaël Tchakaloff.