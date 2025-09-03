Nakon dugo vremena zajedno u javnosti: Šprajc i supruga u večernjem izlasku

Poput brojnih domaćih voditeljskih parova i jedan od najpopularnijih voditelja upoznao je svoju životnu družicu na Prisavlju. Ljubav između Zorana Šprajca i njegove supruge Lidije rodila se na radnome mjestu, a i danas je podjednako jaka .

Lidija se ne može često vidjeti na Šprajčevim profilima na društvenim mrežama niti se pojavljuje sa suprugom (pre)često u javnosti, a ove godine su proslavili 27. godišnjicu braka. Tu i tamo ih se može vidjeti kako guštaju u kazališnim predstavama, premijerama, odnosno najviše na kulturnim događanjima kao što je bilo otvorenje izložbe Lupinizam by Lupino.

Strastven u svađi i ljubavi

Supružnici imaju troje djece - kćer Franku te sinove Mirona i Darjana, a Šprajc je svojedobno otkrio kako gleda na brak, ali i koja je tajna uspjeha njegove dugogodišnje ljubavi sa svojom Lidijom.

'Ako je brak navika, onda je to dobra navika. Valjda si u braku jer to želiš. Naravno da ima navika i svakodnevnih rituala, ali ne bih rekao da je brak sam po sebi navika, barem meni nije. Mislim da čovjek u sebi ima ili nema strasti. Nastojim sa strašću raditi posao, družiti se s prijateljima i biti s obitelji. Strastven sam i u sportu, ali i za stolom. Strastven sam u svađi, ali i u ljubavi. No za ljubavnu je strast ipak potrebno dvoje', ispričao je voditelj za Story.