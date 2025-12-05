Sabrina Carpenter nova je kraljica kaosa: 'Nije moja krivnja što sam odrasla, a vi to ne prihvaćate'

Sabrina Carpenter iza sebe ima godinu kakvu bi većina pop zvijezda teško izdržala – prepunu naglih skokova, javnih preispitivanja, kontroverzi, gigantskih uspjeha i jednako glasnih kritičara. A ona? Pretvorila ju je u najjaču fazu svoje karijere dosad

U jednoj od prepunih dvorana Madison Square Gardena, na Noć vještica, Sabrina Carpenter izvela je još jednu u nizu transformacija kojima je obilježila 2025. godinu – onu umjetničku, ali i osobnu. Kao Fred Kremenko, u duhovitoj i zavodljivoj interpretaciji kultnog lika, zatvorila je svoju ‘Short n’ Spooky’ turneju i dokazala koliko su joj igra, ironija i sloboda postali zaštitni znak.

No iza scenskog glamura krije se godina u kojoj je osvojila Grammyje, rasprodala arene, objavila dva velika projekta i upisala se u pop povijest, ali i godina u kojoj je odlučila javno odbaciti etikete koje je nosila još od vremena Disneyevog ‘Girl Meets World’. Carpenter danas ima 26 godina i više ne pristaje da je drugi drže zarobljenom u prošlosti. Sabrina Carpenter već neko vrijeme živi život koji istovremeno podsjeća na hollywoodski blockbuster i nečiji privatni dnevnik. U veljači je prvi put bila nominirana za Grammyje, a kući se vratila s dvije nagrade za hit 'Espresso' i album 'Short n’ Sweet'. Turneja joj je rasprodana, europski dio završila je trijumfalno, a publika raste iz dana u dan. Dok je još promovirala 'Short n’ Sweet', već je kročila u novo poglavlje pa je singl 'Manchild’, izveden premijerno na londonskom BST Hyde Parku, nagovijestio je album 'Man’s Best Friend', koji je objavljen u kolovozu. U tim pjesmama Carpenter je postala izravnija, hrabrija i provokativnija nego ikad, daleko od svake pretpostavke da pokušava 'pobjeći'’ od svog Disney imidža.

Sabrina Carpenter - Manchild Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

'Možete biti samouvjereni i snažni, a istovremeno svjesno raditi gluposti. To ne znači da niste pametni – nego da upravljate svojim životom', kaže Carpenter za Variety. 'Dvije stvari mogu postojati odjednom'. Slika koja je zapalila internet Naslovnica albuma 'Man’s Best Friend' na kojoj Carpenter kleči, dok joj muškarac drži šaku kose, izazvala je buru reakcija. Ona sama objašnjava da je poanta bila jednostavna: moć i nemoć mogu biti isprepletene, posebno u vezama koje emocionalno razapnu. 'Ljudima je značila stotinu stvari. Meni je značila jednu. Oboje je valjano', kaže smireno. Kritike je nisu pokolebale. Album je otvorio Billboard 200 na prvom mjestu, a svih dvanaest pjesama ušlo je na Hot 100. Do studenoga je album već bio platinast. Carpenter je, kao i mnogo puta prije, iz polemike izašla – jača.

Taylor Swift, Coachella i godina bez predaha U rujnu je objavljeno da će biti headlinerica Coachelle 2026., a mjesec poslije pojavila se kao jedina gošća na naslovnoj pjesmi Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl'’. Njihova veza, započeta na 'Eras Touru', pretvorila se u umjetničko prijateljstvo o kojem je nekadašnja Disneyjeva zvijezda mogla samo sanjati. 'Desetogodišnja ja ne bi mogla vjerovati. Naše glasove zajedno – to je bilo čarobno', kaže Carpenterr, koja je i sama odlučila 'poslati dizalo natrag' mlađim kolegicama. Upravo je ona prepoznala talent Olivije Dean, povela je kao predgrupu na svoju turneju i pružila joj priliku da zablista pred masama, što je Dean iskoristila da i sama postane jedna od najvrućih novih zvijezda na sceni. Na dan našeg intervjua stiglo joj je još šest Grammy nominacija, uključujući onu za album godine. Turneju je zaključila nizom rasprodanih večeri u Los Angelesu, među kojima se posebno pamti nastup s Miss Piggy kao posebnom gošćom.

Sabrina Carpenter Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL







+3 Sabrina Carpenter Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL

'Nije moja krivnja što me ne puštate da odrastem' Usprkos uspjesima, Carpenter i dalje prati sjena njezine dječje slave. Dio publike želio bi da ostane 'dobra djevojčica' kakvu pamte iz serije. No ona danas piše pjesme pune humora, seksa, ironije i ženske autonomije, što nekima smeta. 'Nije moja krivnja što sam dobila posao sa 12 godina, a vi mi ne dopuštate da evoluiram'’, kaže. Njezine pjesme često nastaju iz spontanih razgovora s prijateljicama, šala iz izlazaka i nefiltriranih misli koje zapisuju na mobitel. Najbolji primjeri su 'Go Go Juice' i 'Manchild', nastali gotovo slučajno, iz rečenica izgovorenih u hodu, prije večere. 'Sve je prepuno sarkazma. Ljudi često ne shvate koliko', kaže glazbenica.