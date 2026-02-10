Nakon dugo vremena oglasila se Monika Seleš; na njezinu objavu reagirale Majoli, Sabatini, Pierce...

Teniska legenda Monika Seleš (52) ponovno je u dvorani za vježbanje, no ovoga puta njezina borba nije usmjerena na osvajanje Grand Slam titula, već na tome kako da što bolje živi s nedavno dobivenom dijagnozom. Devetostruka osvajačica najvećih turnira, čija je karijera zauvijek obilježena stravičnim napadom nožem 1993. godine, sada se suočava s novim zdravstvenim izazovom

Nakon što se neko vrijeme uistinu rijetko pojavljivala u javnosti, legendarna Monika Seleš se oglasila na društvenim mrežama s inspirativnom porukom. Objavila je fotografiju iz teretane, otkrivši da se polako vraća u formu unatoč zdravstvenim preprekama. 'Malo kasnim sa svojom novogodišnjom odlukom, ali podsjećam sebe da budem blaga prema sebi i prihvatim ideju da je bolje početi kasno nego nikako', napisala je legendarna tenisačica uz fotografiju na kojoj pozira u sportskoj odjeći s pilates loptom.

Na njezinu objavu reagirale su i njezine prijateljice, ali i vječne suparnice s teniskih terena - Iva Majoli, Gabriela Sabatini, Mary Pierce, Tracy Austin i Daniela Hantuchova. Dijagnoza koja je sve promijenila Seleš, koja se službeno umirovila 2008., suočava se sa značajnim izazovima otkako joj je 2022. dijagnosticirana miastenija gravis, rijetka autoimuna bolest koja uzrokuje slabost mišića. O svojoj dijagnozi javno je progovorila tek 2025. godine. 'Igrala sam s nekom djecom i odjednom promašila loptu. Kažem sebi, što mi je, vidim dvije loptice istovremeno? Bili su to očigledni simptomi koje nisam mogla ignorirati. Tog dana je za mene počelo novo putovanje', ispričala je Seles za AP. Simptomi su uključivali ekstremnu slabost u nogama i rukama te dvostruki vid. Priznala je da je dijagnoza bila šokantna jer nikada ranije nije čula za tu bolest.

'Kada sam dobila dijagnozu, osjetila sam olakšanje, ali bio je to i izazov. Morala sam naučiti novi način života s MG-om', rekla je za ABC News. Unatoč svemu, zadržala je sportski duh i mentalitet pobjednice: 'Kao što uvijek kažem djeci čiji sam mentor: Uvijek se morate prilagođavati. Lopta odskače, a vi se morate prilagoditi. Baš to sada radim.' Sjećanje na najmračnije dane Ovo nije prvi put da se Seleš mora izdizati iznad teških životnih okolnosti. Svijet sporta još uvijek pamti 1993. godinu kada ju je tijekom četvrtfinalnog meča u Hamburgu nožem u leđa ubo Gunther Parche, opsjednuti obožavatelj Steffi Graf.