Nakon deset godina, jedna od najljepših žena svijeta ponovno je sama

Iako je od početka njihove veze tvrdila kako brak im nije bitan, te kako česta odvojenost i mnogobrojna putovanja dobro utječu na istu, na kraju se pokazalo kako to i nije tako. Nakon deset godina zaruke su prekinuli Viktorijina anđelica Alessandra Ambrosio i Jamie Mazur, s kojim ima dvoje djece

Gotovo je. Slavni supermodel i jedna od zaštitnih lica Victoria's Secreta, Alessandra Ambrosio i Jamie Mazur, s kojim je bila zaručena punih deset godina, prekinuli su svoju vezu.

'Trudili su se svim silama sakriti od javnosti da je njihovoj ljubavi došao kraj, no Alessandra je to svojim ponašanjem ipak otkrila, a i već duže vrijeme nije se s njim igdje pojavljivala', rekao je izvor blizak paru za US Magazine.