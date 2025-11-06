Najmlađa sestra Runje iz 'Divljih pčela': Upoznajte lijepu Crnogorku, Lidiju Kordić

Od prve minute emitiranja serije 'Divlje pčele' drže gledatelje na iglama: raskošna produkcija, napeta priča i atmosferična slika pedesetih odmah su stvorile osjećaj - 'moraš gledati'. U središtu priče su tri sestre Runje, a posebnu pažnju plijeni najmlađa - Zora čija krhkost i tiha prkosnost postaju motor mnogih emocija i zapleta. Utjelovila ju je Lidija Kordić, koja svojim talentom oduševljava i izvan granica regije
Sestre Runje žive u neizvjesnosti iz dana u dan, a najmlađa Zora teško se nosi sa svime što se dogodilo prve bračne noći njezine sestre Katarine i Petra Vukasa. Uloga Zore Runje pripala je Crnogorki, Lidiji Kordić.
S nagradom European Shooting Star na Berlinaleu, dobila je prvi veliki projekt u Hrvatskoj, iza sebe ima uspješne dramske uloge diljem Europe. Kada je 30-godišnja glumica dobila ulogu krhke 17-godišnje Zore Runje odlučila je, baš poput svog lika, otkrivati svakog dana ponešto novo o pedesetim godinama prošlog stoljeća.
Od prvih koraka u glumi, ostala je vjerna svojim principima i njima je kročila kroz neočekivane prekretnice koje djevojčica iz malog crnogorskog mjesta nije mogla ni sanjati. A ipak, iz okolice Kotora stigla je do vrha regije – i do nagrade na Berlinaleu.
'Nisam to mogla ni zamisliti. Uvijek mislimo kada smo djeca da će sve one ljude u Americi svi primijetiti, da prilika ima na svakom koraku. Nakon svega što se dogodilo, shvatila sam da se sve može. Osoba sam koja voli raditi, imam velike ambicije i pratim taj val koji dolazi, nakon nagrade su se otvorila neka vrata. Kada se to počelo događati, shvatila sam da je to nešto veliko. Uživam i čekam što je sljedeće', otkriva Lidija.
Obitelj kao podrška
Trenutačno, kaže, živi svoj san, a njezina obitelj navija za nju iz sveg srca! 'Moja obitelj mi je podrška od samog početka, to nema granica, pratili su me svuda i kad su mogli i kad nisu. Kada god se dogodi nešto veliko, samo su mi oni na pameti, obitelj je jako važna. Boravimo često u Sinju, gradić koji me podsjetio na moje rodno mjesto. Volim manje sredine, radujem se svakom odlasku u Sinj, predivan je', priča glumica.
Zbog karijere je preselila u Sarajevo, gdje je i diplomirala. 'Mislila sam da ću se čitav život baviti glazbom, pjevam otkad znam za sebe, bilo je sigurno da ću ići na Muzičku akademiju, ali trećem srednje sam krenula u amatersko kazalište u Kotoru i shvatila da je i to dobro. Išla sam dvije godine i pokušala upisati u Cetinju akademiju. Pauzirala sam godinu, otišla na prijemni u Sarajevo nakon dvije godine i tamo sam primljena. Sarajevo ne bih dala ni za što', otkrila je Lidija.
'Naglasak Zore Runje je specifičan'
Više adresa i okruženja čista su joj inspiracija, a različite naglaske obožava usvajati. 'Iz Kotora sam, specifičan je naglasak, ali ima sličnosti s Dalmacijom, pa živim u Sarajevu... Naglasak Zore Runje je specifičan, ima u sebi i Dalmaciju i Hercegovinu, nije lako, ali snašla sam se! Iz Crne Gore sam pa mi se najizazovnije probuditi rano za set', kroz smijeh kaže mlada glumica.
Nakon što je igrala Cicciolinu u Italiji te radila na velikom turskom projektu - seriji o Ataturku, Lidiju je oduševila činjenica da stiže na prvi projekt u Hrvatsku. 'Nisam prije radila ovolike projekte na našim prostorima, ovo su mi velika vrata u Hrvatskoj i regiji, nisam radila dosad ovolike serije, ovo je nešto potpuno novo. Učim nove stvari, ovo je sjajan glumački trening', objasnila je Lidija koja se s druge dvije sestre Runje povezala od prvog dana.