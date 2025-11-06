Najmlađa sestra Runje iz 'Divljih pčela': Upoznajte lijepu Crnogorku, Lidiju Kordić

Sestre Runje žive u neizvjesnosti iz dana u dan, a najmlađa Zora teško se nosi sa svime što se dogodilo prve bračne noći njezine sestre Katarine i Petra Vukasa. Uloga Zore Runje pripala je Crnogorki, Lidiji Kordić .

S nagradom European Shooting Star na Berlinaleu, dobila je prvi veliki projekt u Hrvatskoj, iza sebe ima uspješne dramske uloge diljem Europe . Kada je 30-godišnja glumica dobila ulogu krhke 17-godišnje Zore Runje odlučila je, baš poput svog lika, otkrivati svakog dana ponešto novo o pedesetim godinama prošlog stoljeća.

Od prvih koraka u glumi, ostala je vjerna svojim principima i njima je kročila kroz neočekivane prekretnice koje djevojčica iz malog crnogorskog mjesta nije mogla ni sanjati. A ipak, iz okolice Kotora stigla je do vrha regije – i do nagrade na Berlinaleu.

'Nisam to mogla ni zamisliti. Uvijek mislimo kada smo djeca da će sve one ljude u Americi svi primijetiti, da prilika ima na svakom koraku. Nakon svega što se dogodilo, shvatila sam da se sve može. Osoba sam koja voli raditi, imam velike ambicije i pratim taj val koji dolazi, nakon nagrade su se otvorila neka vrata. Kada se to počelo događati, shvatila sam da je to nešto veliko. Uživam i čekam što je sljedeće', otkriva Lidija.

Obitelj kao podrška

Trenutačno, kaže, živi svoj san, a njezina obitelj navija za nju iz sveg srca! 'Moja obitelj mi je podrška od samog početka, to nema granica, pratili su me svuda i kad su mogli i kad nisu. Kada god se dogodi nešto veliko, samo su mi oni na pameti, obitelj je jako važna. Boravimo često u Sinju, gradić koji me podsjetio na moje rodno mjesto. Volim manje sredine, radujem se svakom odlasku u Sinj, predivan je', priča glumica.