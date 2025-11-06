PRIVLAČI PAŽNJU

Najmlađa sestra Runje iz 'Divljih pčela': Upoznajte lijepu Crnogorku, Lidiju Kordić

D.A.M.

06.11.2025 u 12:28

Lidija Kordić
Lidija Kordić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Tom Dubravec
Bionic
Reading

Od prve minute emitiranja serije 'Divlje pčele' drže gledatelje na iglama: raskošna produkcija, napeta priča i atmosferična slika pedesetih odmah su stvorile osjećaj - 'moraš gledati'. U središtu priče su tri sestre Runje, a posebnu pažnju plijeni najmlađa - Zora čija krhkost i tiha prkosnost postaju motor mnogih emocija i zapleta. Utjelovila ju je Lidija Kordić, koja svojim talentom oduševljava i izvan granica regije

Sestre Runje žive u neizvjesnosti iz dana u dan, a najmlađa Zora teško se nosi sa svime što se dogodilo prve bračne noći njezine sestre Katarine i Petra Vukasa. Uloga Zore Runje pripala je Crnogorki, Lidiji Kordić.

vezane vijesti

S nagradom European Shooting Star na Berlinaleu, dobila je prvi veliki projekt u Hrvatskoj, iza sebe ima uspješne dramske uloge diljem Europe. Kada je 30-godišnja glumica dobila ulogu krhke 17-godišnje Zore Runje odlučila je, baš poput svog lika, otkrivati svakog dana ponešto novo o pedesetim godinama prošlog stoljeća.

Ovo su svi pobjednici hrvatskog Masterchefa Izvor: Društvene mreže / Autor: Promo, Cropix, montaža: Neven Bučević

Od prvih koraka u glumi, ostala je vjerna svojim principima i njima je kročila kroz neočekivane prekretnice koje djevojčica iz malog crnogorskog mjesta nije mogla ni sanjati. A ipak, iz okolice Kotora stigla je do vrha regije – i do nagrade na Berlinaleu.

'Nisam to mogla ni zamisliti. Uvijek mislimo kada smo djeca da će sve one ljude u Americi svi primijetiti, da prilika ima na svakom koraku. Nakon svega što se dogodilo, shvatila sam da se sve može. Osoba sam koja voli raditi, imam velike ambicije i pratim taj val koji dolazi, nakon nagrade su se otvorila neka vrata. Kada se to počelo događati, shvatila sam da je to nešto veliko. Uživam i čekam što je sljedeće', otkriva Lidija.

Obitelj kao podrška

Trenutačno, kaže, živi svoj san, a njezina obitelj navija za nju iz sveg srca! 'Moja obitelj mi je podrška od samog početka, to nema granica, pratili su me svuda i kad su mogli i kad nisu. Kada god se dogodi nešto veliko, samo su mi oni na pameti, obitelj je jako važna. Boravimo često u Sinju, gradić koji me podsjetio na moje rodno mjesto. Volim manje sredine, radujem se svakom odlasku u Sinj, predivan je', priča glumica.

Lidija Kordić
Lidija Kordić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Tom Dubravec

Zbog karijere je preselila u Sarajevo, gdje je i diplomirala. 'Mislila sam da ću se čitav život baviti glazbom, pjevam otkad znam za sebe, bilo je sigurno da ću ići na Muzičku akademiju, ali trećem srednje sam krenula u amatersko kazalište u Kotoru i shvatila da je i to dobro. Išla sam dvije godine i pokušala upisati u Cetinju akademiju. Pauzirala sam godinu, otišla na prijemni u Sarajevo nakon dvije godine i tamo sam primljena. Sarajevo ne bih dala ni za što', otkrila je Lidija.

'Naglasak Zore Runje je specifičan'

Više adresa i okruženja čista su joj inspiracija, a različite naglaske obožava usvajati. 'Iz Kotora sam, specifičan je naglasak, ali ima sličnosti s Dalmacijom, pa živim u Sarajevu... Naglasak Zore Runje je specifičan, ima u sebi i Dalmaciju i Hercegovinu, nije lako, ali snašla sam se! Iz Crne Gore sam pa mi se najizazovnije probuditi rano za set', kroz smijeh kaže mlada glumica.

Lidija Kordić sa svojim televizijskim sestrama
Lidija Kordić sa svojim televizijskim sestrama Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ante Cizmic

Nakon što je igrala Cicciolinu u Italiji te radila na velikom turskom projektu - seriji o Ataturku, Lidiju je oduševila činjenica da stiže na prvi projekt u Hrvatsku. 'Nisam prije radila ovolike projekte na našim prostorima, ovo su mi velika vrata u Hrvatskoj i regiji, nisam radila dosad ovolike serije, ovo je nešto potpuno novo. Učim nove stvari, ovo je sjajan glumački trening', objasnila je Lidija koja se s druge dvije sestre Runje povezala od prvog dana.

Lidija Kordić
  • Lidija Kordić
  • Lidija Kordić
  • Lidija Kordić
  • Lidija Kordić
  • Lidija Kordić
Lidija Kordić Izvor: Promo fotografije / Autor: RTL promo

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NA SUDU

NA SUDU

Procurili dokumenti: Otkriven milijunski iznos odštete koji Brad Pitt traži od Angeline
BRIE LARSON, LILY COLLINS...

BRIE LARSON, LILY COLLINS...

Meghan Markle vratila se glumi: Evo kada izlazi njen novi film
KAKAV SLAVLJENIK

KAKAV SLAVLJENIK

Camila Alves objavila golišavu fotku Matthewa McConaugheyja, povod i više nego dobar

najpopularnije

Još vijesti