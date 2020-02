Najljepše Valentinovo u životu Franka Batelić provodi u rodnom Rapcu: 'Moji dečki i moje more'

Nakon što je Viktor napunio mjesec dana života, novopečeni roditelji Franka Batelić i Vedran Ćorluka odlučili su ga odvesti na njegovo prvo putovanje i to do rodnog grada njegove mame - Rapca. U sunčanom danu sretna obitelj, uživa u šetnjama uz more, čime se pjevačica pohvalila na svom Instagram profilu

Da joj ništa više u životu nije potrebno, jednom je fotografijom iz rodnog Rapca pokazala Franka Batelić. Na njoj pozira uz more, dok ispred nje u kolicima, skriven od sunca tetra pelenom spava jednomjesečni Viktor, a pored nje stoji pas Oski. Uz fotografiju pjevačica je napisala:

'Moji dečki i moje more. #ništaviše #valentinovo ... PUSE svima iz mog raja!'

U Rapcu je s njima i njezin suprug i Viktorov otac, nogometaš Vedran Ćorluka, što je Franka otkrila na svom Instagram Storyju. Tamo je objavila kratku snimku na kojoj Ćorluka ljubi i mazi se s njihovim psom Oskijem, a uz to je napisala 'dlakavi sin' i dala svima do znanja da je Oski ravnopravni član njihove male obitelji.