Na radost brojnih obožavatelja Indira Levak pokazala u čemu spava

Poznata pjevačica u posljednje vrijeme ima pune ruke posla. Uz svoj pravi posao, pjevanje, sa suprugom je pokrenula proizvodnju namještaja, iznajmljuju svoje apartmane u Istri, brinu se o svojim životinjama čiji se broj stalno povećava, a sve to ne prolazi i bez redovitog vježbanja. No, to nije sve, kako bi sa svojim obožavateljima podijelila baš sve, brine i da ih redovito o svemu obavještava na svom Instagram profilu, gdje je sada objavila i fotografiju nastalu prije odlaska na spavanje

Privatni životi poznatih osoba itekako su zanimljivi njihovim obožavateljima, stoga i ne čudi da slavni, u ovo doba društvenih mreža, upravo preko njih sa svojim vjernim pratiteljima dijele detalje. I dok su neki šturi na objavama, ima i onih koji su odavno naučili 'pravila svog posla' i znaju da moraju puno više dati kako bi isto tako puno više dobili natrag.

To dobro zna i Indira Levak koja je itekako aktivna na Instagramu, gdje joj malo nedostaje do okrugle brojke od 100 tisuća pratitelja. Otkako ima profil na ovoj društvenoj mreži, objavila je gotovo 2 tisuće fotografija, a svaka je pomno osmišljena.