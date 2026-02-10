Izgubila 150 uloga jer je 'previsoka', a sad je oskarovka otkrila bizaran detalj o svom tijelu

Iako je danas jedna od najcjenjenijih holivudskih glumica, put do vrha za Lauru Dern nije bio posut laticama. Oskarovka je otvoreno progovorila o fizičkoj karakteristici zbog koje su joj redatelji godinama zatvarali vrata pred nosom, procijenivši da je zbog nje izgubila nevjerojatnih 150 uloga

Za Lauru Dern, 58-godišnju holivudsku ikonu, visina je mač s dvije oštrice. Glumica je otkrila da joj je upravo njezinih 180 centimetara u ranoj fazi karijere stvaralo ozbiljne probleme. U nedavnom intervjuu za The Independent, zvijezda serije 'Male laži' dotaknula se izazova s kojima se suočavaju visoke žene u Hollywoodu, otkrivši zanimljiv detalj o svojoj anatomiji.

'Ne želim dijeliti previše informacija o tipovima tijela, ali imam radikalno dugačak trup', priznala je Dern. Odbijanje zbog visine Prisjetila se svojih početaka i trenutaka kada je njezina visina bila nepremostiva prepreka za dobivanje angažmana. 'Bila sam visoka 180 centimetara već s 12 godina, a već sam tada glumila, pa sam konstantno gubila uloge', ispričala je oskarovka, procijenivši da su je redatelji odbili čak '150 puta' isključivo zbog njezine visine.

Laura Dern Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER





No, njezina 'radikalno dugačka' građa pokazala se korisnom, ili barem zanimljivom, u njezinom najnovijem filmu. Riječ je o projektu Bradleya Coopera pod nazivom 'Is This Thing On?', u kojem Dern glumi uz zvijezdu serije 'Prikraćeni', Willa Arnetta. U filmu njih dvoje tumače Tess i Alexa Novaka, bračni par usred brakorazvodne parnice. Problem sa sjedenjem Iako je Arnett visok 188 centimetara, Laurina specifična građa stvorila je neočekivanu situaciju na setu tijekom scena u kojima sjede. 'Kada Will i ja sjedimo jedno pored drugoga, iste smo visine', otkrila je glumica i dodala: 'Ludo je biti u sceni s glumcem, a da si zapravo gledamo ravno u oči, znate?' Ipak, za ulogu Tess njezina je pojava donijela jedinstvenu energiju. 'Kada Tess kaže Alexu: 'Nešto nije u redu među nama, ovo ne funkcionira', morala sam djelovati zastrašujuće dok idem prema njemu', objasnila je Dern.