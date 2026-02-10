Izgubila 150 uloga jer je 'previsoka', a sad je oskarovka otkrila bizaran detalj o svom tijelu

Iako je danas jedna od najcjenjenijih holivudskih glumica, put do vrha za Lauru Dern nije bio posut laticama. Oskarovka je otvoreno progovorila o fizičkoj karakteristici zbog koje su joj redatelji godinama zatvarali vrata pred nosom, procijenivši da je zbog nje izgubila nevjerojatnih 150 uloga
Za Lauru Dern, 58-godišnju holivudsku ikonu, visina je mač s dvije oštrice. Glumica je otkrila da joj je upravo njezinih 180 centimetara u ranoj fazi karijere stvaralo ozbiljne probleme.
U nedavnom intervjuu za The Independent, zvijezda serije 'Male laži' dotaknula se izazova s kojima se suočavaju visoke žene u Hollywoodu, otkrivši zanimljiv detalj o svojoj anatomiji.
'Ne želim dijeliti previše informacija o tipovima tijela, ali imam radikalno dugačak trup', priznala je Dern.
Odbijanje zbog visine
Prisjetila se svojih početaka i trenutaka kada je njezina visina bila nepremostiva prepreka za dobivanje angažmana.
'Bila sam visoka 180 centimetara već s 12 godina, a već sam tada glumila, pa sam konstantno gubila uloge', ispričala je oskarovka, procijenivši da su je redatelji odbili čak '150 puta' isključivo zbog njezine visine.
No, njezina 'radikalno dugačka' građa pokazala se korisnom, ili barem zanimljivom, u njezinom najnovijem filmu. Riječ je o projektu Bradleya Coopera pod nazivom 'Is This Thing On?', u kojem Dern glumi uz zvijezdu serije 'Prikraćeni', Willa Arnetta. U filmu njih dvoje tumače Tess i Alexa Novaka, bračni par usred brakorazvodne parnice.
Problem sa sjedenjem
Iako je Arnett visok 188 centimetara, Laurina specifična građa stvorila je neočekivanu situaciju na setu tijekom scena u kojima sjede.
'Kada Will i ja sjedimo jedno pored drugoga, iste smo visine', otkrila je glumica i dodala: 'Ludo je biti u sceni s glumcem, a da si zapravo gledamo ravno u oči, znate?'
Ipak, za ulogu Tess njezina je pojava donijela jedinstvenu energiju. 'Kada Tess kaže Alexu: 'Nešto nije u redu među nama, ovo ne funkcionira', morala sam djelovati zastrašujuće dok idem prema njemu', objasnila je Dern.
Kći slavnog holivudskog para
Iako je primjetno viša od većine žena u Hollywoodu, pa i dobrog dijela muškaraca, visina je nije spriječila da postigne svjetsku slavu. Kći glumačkih legendi Brucea Derna i Diane Ladd, Laura se probila još kao tinejdžerica ulogom Sandy Williams u kultnom filmu Davida Lyncha 'Plavi baršun' iz 1986. godine.
Međunarodnu prepoznatljivost stekla je kao dr. Ellie Sattler u blockbusteru 'Jurski park' 1993., a kruna karijere stigla je 2019. kada je osvojila Oscara za ulogu Nore Fanshaw u filmu 'Priča o braku'. Također, za ulogu Renate Klein u seriji 'Male laži' nagrađena je Emmyjem 2017. godine.
Dern nije jedina koja se susrela s ovim 'problemom'. Među slavnim visokim glumicama su i Nicole Kidman te Uma Thurman, koje su također javno govorile o iskustvima odrastanja s iznadprosječnom visinom.