Možete li prepoznati ovu simpatičnu djevojčicu?

Selena Gomez, bivša Disneyeva zvijezda u svijetu showbizza je od malena, a posljednjih je tjedana u središtu medijske pozornosti i zbog prepucavanja na društvenim mrežama s Hailey Bieber i Kylie Jenner

Javna svađa koja se vodila na društvenim mrežama te je uključivala glavne akterice Hailey Bieber, Kylie Jenner i Selenu Gomez dovela je do toga da se bivša djevojka Justina Biebera na trenutak povuče iz tog online obračuna.

Selena Gomez ipak nije odoljela objaviti simpatičnu poruku povodom Dana žena.

Zvijezda serije Only Murders in the Building podijelila je slatku fotografiju iz svojih školskih dana.

U opisu je napisala poruku za malenu Selenu. 'Draga mlada ja, molim te nemoj se bojati tražiti pomoć'.