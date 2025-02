Može li nova ljubav Hugha Jackmana preživjeti crne prognoze bivše supruge?

Hugh Jackman i Sutton Foster upoznali su se tijekom zajedničkog rada na predstavi 'The Music Man' 2022. godine, na Broadwayju, kada su još oboje bili u drugim brakovima.

'Iako još službeno ne žive zajedno, provode jako puno vremena udvoje ', otkriva dobro upućeni izvor za US Weekly, dodajući kako su 'sretni što su svoju vezu napokon mogli obznaniti javnosti'.

''On je potrebit i plakat će na Suttoninom ramenu te pokušavati riješiti njezine probleme, ali joj neće dati prostora - i to je samo početak razloga zašto to neće uspjeti, prema njenom mišljenju', tvrdi izvor blizak Furness.

Od tajne veze do javnih poljubaca

Par je svoju vezu potvrdio početkom siječnja ove godine, kada su viđeni tijekom romantične večere u Los Angelesu. Kasnije su uhvaćeni u nizu javnih iskaza ljubavi, uključujući i strastvene poljupce tijekom posjeta restoranu brze hrane In-N-Out u San Fernandu.

'Strast i novitet ove nekad tajne veze izblijedit će, zajedno s hormonima ljubavi', predviđa izvor blizak Deborri-Lee, no čini se da par ne mari za takva predviđanja. Štoviše, prema glasinama, Jackman navodno već razmišlja o zarukama.