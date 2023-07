Morcheeba nastupila u Malom rimskom kazalištu

Upravo je Malo rimsko kazalište bila originalna pozornica za presjek njihove karijere i Morcheebine najveće hitove te za pjesme s novog albuma 'Blackest Blue'.

Ovaj engleski bend svoju glazbenu priču gradi od sredine devedesetih spajajući žanrove u neočekivane očaravajuće kombinacije tragajući za zvukom koji je već trebao postojati, ali nije nastao. Njihov debi album 'Who Can You Trust?', pa jedan od kritički najcjenjenijih 'Big Calm', i kasniji albumi poput 'Fragments of Freedom' ili 'Charango' donijeli su mnoge svjetske hitove poput 'Rome Wasn't Built in a Day', 'The Sea', 'Trigger Hippie', 'Undress Me Now', 'Part Of The Process'. Deset albuma čini dosadašnju diskografiju Morcheebe, a najnoviji, hvaljeni 'Blackest Blue'.

Inače, Morheeba je jedan od bendova koji se fanovima iz Hrvatske oduvijek posebno posvećivao. Valja istaknuti i kuriozitet suradnje s jednom od najuspješnijih hrvatskih kantautorica, Irenom Žilić, čiju su pjesmu 'The Moon' obradili i objavili na svom posljednjem albumu. Skye i Ross Irenu su upoznali još 2016. i otada su fanovi njezine glazbe, a ona je nastupala kao predgrupa na nekoliko njihovih dosadašnjih nastupa u Hrvatskoj.

Nastup Morcheebe dio je Pulskog kulturnog ljeta u kojem publiku do kraja kolovoza očekuje još niz izvedbi vrhunskih umjetnika: Lado Around the World (7. srpnja), Opera Gala Night Amorosa (8. srpnja), Simfonijski plesovi pod zvijezdama (14. srpnja), Opera Tosca (26. srpnja), Notebooks of Leonardo da Vinci (15. kolovoza.) te Mjuzikl Most Emira Kulenovića (18. kolovoza).