Monegaška princeza napokon otvorila dušu: 'Prošla je godina bila toliko teška da mi je ponekad bilo doista teško nasmijati se'

Da je nesretna i da se osjeća kao ptica u zlatnom kavezu, zna se odavno, no tek je sada supruga monegaškog princa Alberta smogla hrabrosti da progovori o stvarima koje ju tište, no unatoč svemu ipak nije bila toliko hrabra da napokon ispriča i pravu istinu o svom braku

Da je tužna i nesretna princeza Charlene više ne može kriti, a to je jasno vidljivo i iz snimljenih fotografija s monegaškog dvora, na kojima se na njezinu licu ocrtava sve. Iako je do sada nerado pričala o svom privatnom životu, silno se trudeći, barem za javnost, prikazati kako je sretna u braku s princom Albertom, s kojim ima i dvoje djece, na izmaku godine ipak je odlučila nešto otkriti i to u razgovoru za južnoafrički magazin Huisgenoot.