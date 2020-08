Mladen Grdović ljutito se obratio Nacionalnom stožeru: 'Sad ste se uhvatili noćnih klubova koji rade od 1 do 4 ujutro. Pronađite neki put da možemo i mi hraniti svoje obitelji’

Nakon odluke Nacionalnog stožera o promjeni radnog vremena noćnih klubova i barova koja će na snazi biti narednih deset dana, poznati zadarski glazbenik Mladen Grdović putem društvenih se mreža odlučio oglasiti u ime mnogih kolega i izraziti svoje nezadovoljstvo

‘Stopirali ste, dok ja jučer u mom gradu Zadru šetam po gradu, rivi !bezbroj ljudi nemožes proči , po meni u prolazu oko 15 tisuča ljudi , na moru uz obalu po cilim gradovima čovik do čovika. Sad ste se uvatili nočnih klubova koji rade od 1 do 4 ujutro ! Smiješno ! I ja bih to zatvorijo kao i svi ljudi koji ništa neznaju o Covid 19. Ako vi neznate što još napravit ja bih vam preporučio od 01 09 2020 karantena 3 mijeseca u kuči , zatvaranje granica i sve je riješeno. Obrazložite što je to imaš Koronu , nemas simptone , pošaljete 14 dana kuči ? Odakle taj broj 14 i čovik ozdravio od svog normalog jela i pica u svojoj kuči. Ima jos jedan podatak kad nije bio Covid više je ljudi umrlo nego u danima Covid 19 . Demokracija je i zato sam vam se obratio. U ime nas glazbenika ! Pijevača , Tamburaša , Sastava ( grupa) Glumaca , statista itd pronađite neki put da možemo i mi hranit svoje Obitelji ima nas oko najmanje oko 150 tisuča. Mladen Grdovič’, stajalo je u objavi uz također pravopisno krivi potpis zadarskog pjevača.



Mladenovi obožavatelji i pratitelji na društvenim mrežama brzo su ga podržali komentarima i ‘lajkovima’, a izgleda da im nisu smetale ni brojne greške u tekstu.