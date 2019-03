Mišo Kovač završio u bolnici zbog infekcije pluća, no njegovo zdravstveno stanje se popravlja

Mišo Kovač oporavlja se od respiratornih infekcija koje su liječnici uspješno sanirali i njegovo je stanje trenutno stabilno, piše Jutarnji list

No, Mišo navodno još nije stigao kući jer je na dodatni oporavak premješten u Bolnicu za plućne bolesti u Rockefellerovoj, gdje ima i društvo iz iste 'branše'. Naime, zbog lošeg zdravlja isti je odjel dijelio i Đelo Jusić. Liječnici su u srijedu legendarnom glazbeniku odobrili otpusno pismo, no svakih će desetak dana morati dolaziti na terapiju zbog jakog bronhitisa.

'Mislim da je to posljedica velike prehlade i viroze koju je dugo vukao. Početkom godine imao je i problema sa sinusima, teško je disao, pa mu je liječnik savjetovao da, dok najgore ne prođe, bude u bolnici', rekao je za Jutarnji list Mišin prijatelj, koji podsjeća kako je legendarni pjevač na svom posljednjem velikom koncertu, održanom 22. prosinca u Splitu pred 12,000 obožavatelja, izašao s temperaturom višom od 39 stupnjeva.

Kći Ivana tada ga je nagovarala da odgodi nastup, no on za to nije želio ni čuti.

O tatinoj bolesti Ivana, koja je bila gošća na Mišinu koncertu, nazvanom 'Samo nas nebo rastavit može', progovorila je i kad se uspela na pozornicu.

'Moj ćaća danas ima fibru iznad 39, mi smo bili izvan sebe, govorili da prebaci koncert, rekao je - 'Ni po cijenu života!', rekla je Ivana, dok je splitska publika oduševljeno pljeskala Miši.