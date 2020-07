Mirna Zidarić ne krije suze radosnice: Napokon je negativna na covid-19

Poznato lice s TV ekrana, sportska novinarka Mirna Zidarić prije dva tjedna je u Zadru pratila teniski turnir Adria Tour u Zadru, koji je prekinut nekoliko minuta uoči održavanja finala nakon što je bugarskom tenisaču Grigoru Dimitrovu potvrđen koronavirus. Tada se među zaraženima našla upravo i ona, no sada je njezinim mukama došao kraj

Nakon toga je otkrila da su simptomi blagi no ne zanemarivi te da jedva čeka da ozdravi. Uz pomoć dobrog medicinskog osoblja čije je upute slijedila, Zidarić napokon može odahnuti.

‘Za razliku od tenisača sudionika Adria Toura u Zadru koji su pozitivni na C19 i nemaju simptome, u mom se slučaju infekcija nakon 48 sati manifestirala tipičnim simptomima poput blago povišene temperature, glavobolje i opće slabosti. Čim sam pročitala da je Borna Ćorić, s kojim sam snimala intervju pozitivan bilo mi je jasno da bi to moglo biti to, a nakon što je naknadno i Đoković objavio svoj nalaz - dvojbe nije bilo', otkrila je krajem lipnja naša poznata novinarka Mirna Zidarić , a onda i potvrdila da je zaražena koronavirusom.

‘Kada vam se život okrene naglavačke zbog plusa, a nigdje Amera i Rusa... već prostom oku nevidljivog, ali psihički i fizički razarajućeg virusa...Zvuči kao potencijalni lakoglazbeni hit, no mogu ja sad iz sveg glasa pjevati od radosti zbog upravo pristiglog negativnog testa, no nije mi do pjesme jer razinu emotivnih i fizičkih uspona i padova proživljenih u samo dva tjedna teško je artikulirati u slušljivoj formi iako bi klicala na sav glas’, započela je svoju emotivnu objavu Mirna Zidarić uz koju je priložila rezultate svog testa.

‘Ono najvažnije je da ovo nije bezazleno iskustvo, već borba na mnogim poljima.Fizički valja biti u dobroj formi, ali ni to nije garancija da ćete neokrznuti proći. U mom slučaju bilo je podnošljivije od gripe i upale pluća (ne pitajte kako znam...). Psihički je mnogo izazovnije jer postoji bezbroj nepoznanica, poput one u kojem će se smjeru bolest razvijati, koja ti je slaba točka, a ni ne znaš da ju možda imaš, strepiš za svoje bližnje i daljnje kontakte jer kako se nositi s krivnjom ako se nekome nešto zakomplicira iako znaš da si bio odgovoran, gotovo religiozno slijedio upute, a evo te skršenog i nemoćnog u postelji’, opisivala je nadalje naša sportska novinarka koja o ovoj temi otvoreno govori u javnosti te dijeli svoja iskustva.