Mia Kovačić: 'Nisam se naviknula na svoj glas i ponekad mi je čudno sebe gledati, a zbog toga sam još kritičnija'

Osim što već 11 godina vodi IN Magazin, postala je novo je lice 'Supertalenta'. Od protekle emisije Mia Kovačić dio je backstagea popularnog showa. Ispričala je zašto gleda svoje emisije i je li joj se čudno gledati na ekranu

A post shared by Mia Kovačić (@mia__kovacic) on Nov 30, 2019 at 3:40am PST

View this post on Instagram

'Sve je i stres i ljubav prema tom poslu. Kada ideš uživo-znaš da nema natrag tako da to zna biti dosta stresno jer pogreške se događaju i ne smije čovjek očekivati da se određeni posao odradi bez greške. To što voditelj prolazi, znaju samo oni koji su se našli u toj koži. Nema lošeg dana, i sve preuzimaš na sebe. Ako je kaos oko tebe, ti moraš biti taj koji učini da na van sve izgleda baš kako je trebalo', rekla je voditeljica.

A post shared by Mia Kovačić (@mia__kovacic) on Dec 3, 2018 at 6:53am PST

View this post on Instagram

Ljubavni život i dalje krije kao zmija noge.

'Moji roditelji su 40 godina u braku i kada vidim njihov odnos, otprilike znam kako bi to trebalo izgledati. To su ljudi koji se poštuju, vole, skupa putuju i uživaju u životu. Svaki dan su radili na tom odnosu i svaki dan će raditi na tom odnosu. Nije lako stvoriti odnos ravnopravnih partnera. Danas ljudi nemaju tu disciplinu, želju i lojalnost da stvore nešto dugotrajno i značajno. Previše su svi izbombardirani izborima tako da mi se u tom segmentu čini 'more is less'. Danas nitko ne zna slušati i komunicirati. Trebali bismo više slušati da razumijemo stvari, a manje slušati samo kako bismo nešto odgovorili. Ja sam čvrste veze koje ispunjavaju uspjela ostvariti u obiteljskoj i prijateljskoj sferi. Zato sam i sretna i ispunjena', poručila je Mia.